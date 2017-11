Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Neymar muốn về Real Madrid?

Neymar bất ngờ muốn về Real Madrid: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, phía Real Madrid đã bất ngờ tiếp cận và đạt được những thỏa thuận sơ bộ cùng Neymar. Theo đó ngôi sao người Brazil đã đồng ý gia nhập Los Blancos vào mùa giải 2019/2020 như một sự thay thế lâu dài cho Ronaldo. Ảnh: Don Balon Cavani muốn trở lại Napoli: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ đại diện Fernando Guglielmone của Edinson Cavani thừa nhận khả năng tiền đạo người Uruguay sẽ trở về Napoli thi đấu trong tương lai vì phải đựng khá nhiều những tiêu cực kể từ khi Neymar gia nhập PSG. Ảnh: Goal Zidane xoay vòng gần một nửa đội hình: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ AS, HLV Zinedine Zidane quyết định sẽ sử dụng Theo Hernandez, Marcos Llorente, Dani Ceballos và Marco Asensio trong đội hình chính gặp Las Palmas đêm mai. Bằng cách tung 4 cầu thủ làm dự bị ở trận gặp Tottenham này ngay từ đầu, Zidane muốn cho Marcelo, Casemiro, Toni Kroos và Luka Modric được nghỉ ngơi. Ảnh: AS Fabregas “bật đèn xanh” cho Chelsea: Phát biểu với tờ Evening Standard, Fabregas chia sẻ: “Tôi muốn gia hạn hợp đồng? Đúng, bởi vì đó là câu lạc bộ luôn đối xử tốt với tôi. Đây là một động thái tốt lành cho Chelsea sau khi có tin Jose Mourinho nhăm nhe lôi kéo học trò cũ Fabregas đến M.U. Ảnh: Evening Standard Liverpool nhắm sao tuyển Đức thay cho Can. Theo Mirror, Liverpool muốn có tiền vệ Leon Goretzka để thay thế cho Emre Can sắp ra đi. Emre Can gần như sẽ rời Liverpool sau thỏa thuận gia hạn hợp đồng thất bại, trong khi The Kop sẵn sàng đầu tư cho Goretzka khi Schalke muốn bán cầu thủ 22 tuổi này vào tháng Giêng trước khi hợp đồng hết hạn vào mùa Hè tới. Ảnh: Mirror Real cũng nhăm nhe giành Coutinho. Theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, các quan chức của Real Madrid đã nói chuyện với Liverpool về tình hình của Philippe Coutinho. Nguồn tin này cho biết, Real có ý định ký kết với Coutinho vào mùa Hè năm tới, so với việc Barcelona muốn ngôi sao người Brazil trong tháng Giêng. Ảnh: Mundo Deportivo Marseille sa thải Evra sau cú kungfu. Marseille đã sa thải Patrice Evra sau khi hậu vệ này tung cú đá vào đầu một người hâm mộ trước trận đấu tại Europa League. Cựu hậu vệ của M.U, người được đăng ký với tư cách dự bị trong trận gặp Vitoria Guimaraes, đã bị đuổi ra khỏi sân sau hành động này. Ảnh: Goal Barca cũng tranh hậu vệ “100 triệu euro”. Sau Arsenal và M.U, đến lượt Barcelona gia nhập cuộc đua giành Dayot Upamecano, trung vệ có điều khoản giải phóng hợp đồng với Leipzig trị giá 100 triệu euro. Cầu thủ 19 tuổi này đã trở thành một trong những mục tiêu được thu hút nhất châu Âu thời gian gần đây. Ngoài hai CLB Premier League, AC Milan cũng liên hệ để hy vọng giành Upamecano trong tháng Giêng tới. Cazorla tiết lộ hình ảnh chấn thương khủng khiếp. Santi Cazorla đã tiết lộ một hình ảnh về chấn thương mắt cá khủng khiếp của mình khiến anh gần như bị mất gót chân. Tiền vệ của Arsenal đã phải ngồi ngoài hơn một năm qua sau khi trải qua các cuộc phẫu thuật dẫn đến việc anh bị “gọt đi” 8 cm ở phần gót chân phải. Ảnh: Marca Rộ tin Real nhắm Pochettino thay Zidane. Mauricio Pochettino đang nổi lên như là mục tiêu số 1 của Real Madrid để thay thế Zinedine Zidane nếu HLV người Pháp không vượt qua được những thử thách vào mùa giải này. Sau trận thua Tottenham tại Champions League, Zidane phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi tiếp quản Real Madrid cách đây một năm rưỡi. Trong hoàn cảnh ấy, Pochettino được xem là giải pháp lâu dài.

