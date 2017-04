Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU tìm được “số 7 hoàn hảo“

MU tìm được "số 7 hoàn hảo": Theo những thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất, sau khi không cảm thấy hạnh phúc tại Arsenal, Alexis Sanchez đang là mục tiêu săn đuổi của khá nhiều CLB nổi tiếng, trong đó có MU của Mourinho. Mới đây, đích thân “Người đặc biệt” đã gọi cho Sanchez để đàm phán hợp đồng. Nếu như Sanchez đồng ý gia nhập đội chủ sân Old Trafford, theo lời huyền thoại Bryan Robson, cầu thủ người Chile sẽ là một biểu tượng số 7 mới và là một chất xúc tác hoàn hảo để đội bóng của Mourinho vận hành. Wilshere sẵn sàng chia tay Arsenal: Bournemouth sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Jack Wilshere, ngôi sao đang thi đấu theo bản hợp đồng chuyển nhượng dạng cho mượn từ Arsenal. Còn bản thân tiền vệ người Anh cũng đang cần một bến đỗ lâu dài, để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình và có lẽ, Bournemouth là một nơi lý tưởng. Ảnh: Arsenal.com Liverpool săn bộ đôi ngôi sao Bundesliga: Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Schalke 04, ông Christian Heidel xác nhận rằng Liverpool là một trong những đội bóng thể hiện sự quan tâm dành cho tiền vệ tấn công Max Meyer, theo Liverpool Echo. Max Meyer năm nay mới 21 tuổi, đang là một trong những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức. Còn Daily Mail khẳng định HLV Juergen Klopp muốn có tiền đạo đang lên của RB Leipzig, Timo Werner. Ảnh:Daily Mail. Sao Leipzig tỏ tình với Arsenal: Tiền vệ Naby Keita của Leipzig mới đây đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB nước Đức. Đây là một tín hiệu vui với Arsenal bởi từ lâu HLV Wenger đã vài lần tỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ này nhưng không thành công. Giá trị của Naby Keita trên thị trường chuyển nhượng hiện rơi vào khoảng 40 triệu euro. Ảnh: AS Man City sắp có Joao Cancelo: Thương vụ 25 triệu bảng chiêu mộ Calcelo của Man City sắp hoàn tất khi mới đây Valencia đã đồng ý bán hậu vệ này cho đội bóng thành Manchester. Được biết, Man City đã phải cạnh tranh gay gắt với Barca cho hậu vệ này. Ảnh: Goal.com Jan Oblak muốn đến Ngoại hạng Anh: Thủ thành đang chơi trong màu áo của Atletico Madrid, Jan Oblak đang cân nhắc chuyển tới Anh thi đấu sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Oblak chuyển tới Atletico thi đấu vào năm 2014, và từ thời điểm đó thủ thành người Slovenia cũng đã trở thành một điểm tựa vô cùng chắc chắn trong khung gỗ của đội bóng Tây Ban Nha. Theo các chuyên gia dự đoán, hiện có 2 đội bóng rất có khả năng trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Oblack là MU và Chelsea. Ảnh: Goal.com Chelsea mua trung vệ Roma: Nhằm bổ sung lực lượng hàng thủ, Chelsea đã hỏi mua hậu vệ 24 tuổi Antonio Ruediger của AS Roma. Đây là động thái hợp lý của The Blues, bởi John Terry đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp còn Gary Cahill và David Luiz không thể trải sức trên quá nhiều mặt trận. Ảnh: Daily Mail Marseille săn bộ đôi Arsenal: Theo L'Equipe, Marseille đã xác định Laurent Koscielny và Olivier Giroud là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ trong mùa Hè 2017. Số tiền đội bóng ở Ligue 1 dự chi rất khó tin, lên đến 85 triệu bảng cho bộ đôi Pháo thủ.. Ảnh: Marca.

MU tìm được "số 7 hoàn hảo": Theo những thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất, sau khi không cảm thấy hạnh phúc tại Arsenal, Alexis Sanchez đang là mục tiêu săn đuổi của khá nhiều CLB nổi tiếng, trong đó có MU của Mourinho. Mới đây, đích thân “Người đặc biệt” đã gọi cho Sanchez để đàm phán hợp đồng. Nếu như Sanchez đồng ý gia nhập đội chủ sân Old Trafford, theo lời huyền thoại Bryan Robson, cầu thủ người Chile sẽ là một biểu tượng số 7 mới và là một chất xúc tác hoàn hảo để đội bóng của Mourinho vận hành. Wilshere sẵn sàng chia tay Arsenal: Bournemouth sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Jack Wilshere, ngôi sao đang thi đấu theo bản hợp đồng chuyển nhượng dạng cho mượn từ Arsenal. Còn bản thân tiền vệ người Anh cũng đang cần một bến đỗ lâu dài, để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình và có lẽ, Bournemouth là một nơi lý tưởng. Ảnh: Arsenal.com Liverpool săn bộ đôi ngôi sao Bundesliga: Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Schalke 04, ông Christian Heidel xác nhận rằng Liverpool là một trong những đội bóng thể hiện sự quan tâm dành cho tiền vệ tấn công Max Meyer, theo Liverpool Echo. Max Meyer năm nay mới 21 tuổi, đang là một trong những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức. Còn Daily Mail khẳng định HLV Juergen Klopp muốn có tiền đạo đang lên của RB Leipzig, Timo Werner. Ảnh:Daily Mail. Sao Leipzig tỏ tình với Arsenal: Tiền vệ Naby Keita của Leipzig mới đây đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB nước Đức. Đây là một tín hiệu vui với Arsenal bởi từ lâu HLV Wenger đã vài lần tỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ này nhưng không thành công. Giá trị của Naby Keita trên thị trường chuyển nhượng hiện rơi vào khoảng 40 triệu euro. Ảnh: AS Man City sắp có Joao Cancelo: Thương vụ 25 triệu bảng chiêu mộ Calcelo của Man City sắp hoàn tất khi mới đây Valencia đã đồng ý bán hậu vệ này cho đội bóng thành Manchester. Được biết, Man City đã phải cạnh tranh gay gắt với Barca cho hậu vệ này. Ảnh: Goal.com Jan Oblak muốn đến Ngoại hạng Anh: Thủ thành đang chơi trong màu áo của Atletico Madrid, Jan Oblak đang cân nhắc chuyển tới Anh thi đấu sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Oblak chuyển tới Atletico thi đấu vào năm 2014, và từ thời điểm đó thủ thành người Slovenia cũng đã trở thành một điểm tựa vô cùng chắc chắn trong khung gỗ của đội bóng Tây Ban Nha. Theo các chuyên gia dự đoán, hiện có 2 đội bóng rất có khả năng trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Oblack là MU và Chelsea. Ảnh: Goal.com Chelsea mua trung vệ Roma: Nhằm bổ sung lực lượng hàng thủ, Chelsea đã hỏi mua hậu vệ 24 tuổi Antonio Ruediger của AS Roma. Đây là động thái hợp lý của The Blues, bởi John Terry đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp còn Gary Cahill và David Luiz không thể trải sức trên quá nhiều mặt trận. Ảnh: Daily Mail Marseille săn bộ đôi Arsenal: Theo L'Equipe, Marseille đã xác định Laurent Koscielny và Olivier Giroud là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ trong mùa Hè 2017. Số tiền đội bóng ở Ligue 1 dự chi rất khó tin, lên đến 85 triệu bảng cho bộ đôi Pháo thủ.. Ảnh: Marca.