Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU ra "yêu sách" cho Real Madrid

MU ra tối hậu thư cho Real Madrid về vụ De Gea: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên tờ Diario Gol, ngay khi mọi chuyện lắng xuống, De Gea tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng và được BLĐ Manchester United gia hạn hợp đồng mới đến năm 2019, kèm mức lương 200.000 bảng/tuần. Tuy vậy, phía Real Madrid chưa chịu từ bỏ thương vụ này. Theo đó, Kền kền đang rục rịch lôi kéo De Gea trở lại Tây Ban Nha trong kỳ CN mùa Hè tới đây. Nhưng, để có thể thuyết phục Quỷ đỏ nhả người, Los Blancos phải thỏa một điều kiện. HLV Jose Mourinho muốn Real phải "gán" Toni Kroos vào thương vụ này. Ảnh: Diario Gol. Mourinho "đánh cả cụm" Monaco: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, HLV Jose Mourinho muốn 'đánh cả cụm' Monaco khi để mắt đến hậu vệ cánh Benjamin Mendy, tiền vệ cánh Thomas Lemar, tiền vệ phòng ngự Tiemoue Bakayoko và tiền vệ tấn công Bernardo Silva. Những cái tên này đều trẻ, khỏe, tài năng, triển vọng và hứa hẹn sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: The Sun Wilshere được định giá 30 triệu bảng: Theo Express, West Ham đang có một động thái đầy bất ngờ đối với tương lai của Jack Wilshere. Cụ thể đội chủ sân London đang có ý định bỏ ra tới 30 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này ngay khi TTCN chuyển nhượng mùa hè 2017 mở cửa trở lại. Ảnh: Express. Sao Malaga được Real, Arsenal săn đón: Theo Super Deporte, cả Arsenal và Real Madrid đang rất quan tâm đến trường hợp của tiền vệ Pablo Fornals của Malaga. Pháo thủ muốn đưa cầu thủ 21 tuổi đến sân Emirates nhưng sức hút của Real là lớn hơn hẳn. Ảnh: Super Deporte 4 ông lớn Ngoại hạng Anh tranh mua Rodriguez: Theo The Mirror, có đến 4 ông lớn Ngoại hạng Anh tranh mua tiền vệ Real Madrid, James Rodriguez bao gồm Manchester City, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Tài năng của Rodriguez là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên, ngôi sao người Colombia lại không có chỗ đứng ở Bernabeu. Ảnh: Metro.co.uk Stegen khiến Barca lo lắng: Thủ thành Marc-Andre ter Stegen vừa gây sốc khi tuyên bố anh chưa chắc tương lai của mình tại sân Camp Nou: “Tôi không biết. Tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Cố gắng và không ngừng tiến bộ, nhưng tôi không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó." Ảnh: Barcelona.com Arsenal mua 'máy quét hạng nặng': Theo Sunday People, Arsenal đang nhắm mua tiền vệ phòng ngự Idrissa Gueye của Everton. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ Idrissa Gueye đã ghi dấu ấu hết sức mạnh mẽ trong màu áo của Everton và được xem như “Makelele mới”. Chelsea ở rất gần Morata: Theo các nguồn tin tại Anh, cựu tiền đạo của Juventus đã đồng ý tại ngộ với ông thầy Conte tại Stamford Bridge sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Mức giá của Alvaro Morata hiện được định giá khoảng 30 triệu bảng. Ảnh: Mirror.

MU ra tối hậu thư cho Real Madrid về vụ De Gea: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên tờ Diario Gol, ngay khi mọi chuyện lắng xuống, De Gea tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng và được BLĐ Manchester United gia hạn hợp đồng mới đến năm 2019, kèm mức lương 200.000 bảng/tuần. Tuy vậy, phía Real Madrid chưa chịu từ bỏ thương vụ này. Theo đó, Kền kền đang rục rịch lôi kéo De Gea trở lại Tây Ban Nha trong kỳ CN mùa Hè tới đây. Nhưng, để có thể thuyết phục Quỷ đỏ nhả người, Los Blancos phải thỏa một điều kiện. HLV Jose Mourinho muốn Real phải "gán" Toni Kroos vào thương vụ này. Ảnh: Diario Gol. Mourinho "đánh cả cụm" Monaco: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, HLV Jose Mourinho muốn 'đánh cả cụm' Monaco khi để mắt đến hậu vệ cánh Benjamin Mendy, tiền vệ cánh Thomas Lemar, tiền vệ phòng ngự Tiemoue Bakayoko và tiền vệ tấn công Bernardo Silva. Những cái tên này đều trẻ, khỏe, tài năng, triển vọng và hứa hẹn sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: The Sun Wilshere được định giá 30 triệu bảng: Theo Express, West Ham đang có một động thái đầy bất ngờ đối với tương lai của Jack Wilshere. Cụ thể đội chủ sân London đang có ý định bỏ ra tới 30 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này ngay khi TTCN chuyển nhượng mùa hè 2017 mở cửa trở lại. Ảnh: Express. Sao Malaga được Real, Arsenal săn đón: Theo Super Deporte, cả Arsenal và Real Madrid đang rất quan tâm đến trường hợp của tiền vệ Pablo Fornals của Malaga. Pháo thủ muốn đưa cầu thủ 21 tuổi đến sân Emirates nhưng sức hút của Real là lớn hơn hẳn. Ảnh: Super Deporte 4 ông lớn Ngoại hạng Anh tranh mua Rodriguez: Theo The Mirror, có đến 4 ông lớn Ngoại hạng Anh tranh mua tiền vệ Real Madrid, James Rodriguez bao gồm Manchester City, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Tài năng của Rodriguez là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên, ngôi sao người Colombia lại không có chỗ đứng ở Bernabeu. Ảnh: Metro.co.uk Stegen khiến Barca lo lắng: Thủ thành Marc-Andre ter Stegen vừa gây sốc khi tuyên bố anh chưa chắc tương lai của mình tại sân Camp Nou: “Tôi không biết. Tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Cố gắng và không ngừng tiến bộ, nhưng tôi không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó." Ảnh: Barcelona.com Arsenal mua 'máy quét hạng nặng': Theo Sunday People, Arsenal đang nhắm mua tiền vệ phòng ngự Idrissa Gueye của Everton. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ Idrissa Gueye đã ghi dấu ấu hết sức mạnh mẽ trong màu áo của Everton và được xem như “Makelele mới”. Chelsea ở rất gần Morata: Theo các nguồn tin tại Anh, cựu tiền đạo của Juventus đã đồng ý tại ngộ với ông thầy Conte tại Stamford Bridge sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Mức giá của Alvaro Morata hiện được định giá khoảng 30 triệu bảng. Ảnh: Mirror.