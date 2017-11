Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U mừng vì Dybala nhớ Pogba

Arsenal tiễn người Đức, đón người Đức: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ CLB Arsenal, họ đã chấp nhận để Mesut Ozil ra đi tìm bến đỗ mới, và sẽ đón một người Đức khác về thế chỗ, là Leon Goretzka của Schalke 04. Ảnh: Mirror Chủ tịch Real đã ngán Benzema đến tận cổ: Theo những thông tin chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid mới đây đã làm việc trực tiếp với Karim Benzema để bàn về tương lai của anh. Karim Benzema đang là một trong những cầu thủ bị chỉ trích rất nhiều của Real Madrid trong thời gian gần đây. Lý do đơn giản đó là vì phong độ của anh đang là rất tệ với việc chưa ghi được bàn nào trong 1 tháng qua. Ảnh: Mirror Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Sanchez: Arsenal đang có ý định bán Alexis Sanchez ngay trong tháng 1 tới thay vì để anh ra đi miễn phí trong mùa Hè.Theo tờ Don Balon, Real Madrid đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Chile. Ảnh: Don Balon Willian lên tiếng về tương lai: Về tin đồn chuyển nhượng cầu thủ đến M.U, Willian nói thêm: "Tôi đã liên lạc với Man United nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Tất nhiên, đôi khi bạn sẽ cảm thấy buồn vì không được ra sân, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thích CLB hay những người làm việc ở đó". Pep sẽ biến Man City thành Barca. Ngôi sao người Brazil, Ronaldinho tin rằng Pep Guardiola sẽ giúp Man City gặt hái thành công vượt trội giống như Barcelona trước đây. Bayern không theo đuổi Griezmann: Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Hasan Salihamidzic khẳng định “Hùm xám” không hề có ý định theo đuổi Antoine Griezmann giống như truyền thông đồn đoán. Ashley Young được thưởng lớn: Theo Mirror, M.U sẽ thưởng cho Ashley Young thêm 1 năm hợp đồng với mức lương giữ nguyên (6 triệu bảng) sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này. Ảnh: Mirror Dybala nhớ Pogba, M.U mừng rơi nước mắt: Tiền đạo Paulo Dybala khiến CĐV M.U mừng rơn khi khẳng định, anh cảm thấy rất nhớ Paul Pogba. Vì vậy, rất có thể sẽ có 1 cuộc tái hợp giữa bộ đôi của Juve này giữa thành Manchester. Real sẵn sàng bỏ 90 triệu bảng để đổi lấy De Bruyne: Theo những thông tin từ Don Balon, Real Madrid đang ấp ủ một kế hoạch cướp đi chân chuyền hay nhất của Manchester City vào thời điểm hiện tại - Kevin De Bruyne. Ảnh: Don Balon Sau Real, Arsenal, Chelsea cũng muốn có thủ thành số 2 TBN: tờ El Chiringuito của Tây Ban Nha tiết lộ Chelsea đã gia nhập cuộc đua sở hữu chứ ký của Kepa, thủ thành Athletic Bilbao. Đáng chú ý, trước đó báo chí cũng cho rằng Real cùng Arsenal đều muốn có thủ môn này. Mời quý vị xem clip Paulo Dybala - On My Way/ Nguồn: Goal.com.

Arsenal tiễn người Đức, đón người Đức: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ CLB Arsenal, họ đã chấp nhận để Mesut Ozil ra đi tìm bến đỗ mới, và sẽ đón một người Đức khác về thế chỗ, là Leon Goretzka của Schalke 04. Ảnh: Mirror Chủ tịch Real đã ngán Benzema đến tận cổ: Theo những thông tin chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid mới đây đã làm việc trực tiếp với Karim Benzema để bàn về tương lai của anh. Karim Benzema đang là một trong những cầu thủ bị chỉ trích rất nhiều của Real Madrid trong thời gian gần đây. Lý do đơn giản đó là vì phong độ của anh đang là rất tệ với việc chưa ghi được bàn nào trong 1 tháng qua. Ảnh: Mirror Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Sanchez: Arsenal đang có ý định bán Alexis Sanchez ngay trong tháng 1 tới thay vì để anh ra đi miễn phí trong mùa Hè.Theo tờ Don Balon, Real Madrid đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Chile. Ảnh: Don Balon Willian lên tiếng về tương lai: Về tin đồn chuyển nhượng cầu thủ đến M.U, Willian nói thêm: "Tôi đã liên lạc với Man United nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Tất nhiên, đôi khi bạn sẽ cảm thấy buồn vì không được ra sân, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thích CLB hay những người làm việc ở đó". Pep sẽ biến Man City thành Barca. Ngôi sao người Brazil, Ronaldinho tin rằng Pep Guardiola sẽ giúp Man City gặt hái thành công vượt trội giống như Barcelona trước đây. Bayern không theo đuổi Griezmann: Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Hasan Salihamidzic khẳng định “Hùm xám” không hề có ý định theo đuổi Antoine Griezmann giống như truyền thông đồn đoán. Ashley Young được thưởng lớn: Theo Mirror, M.U sẽ thưởng cho Ashley Young thêm 1 năm hợp đồng với mức lương giữ nguyên (6 triệu bảng) sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này. Ảnh: Mirror Dybala nhớ Pogba, M.U mừng rơi nước mắt: Tiền đạo Paulo Dybala khiến CĐV M.U mừng rơn khi khẳng định, anh cảm thấy rất nhớ Paul Pogba. Vì vậy, rất có thể sẽ có 1 cuộc tái hợp giữa bộ đôi của Juve này giữa thành Manchester. Real sẵn sàng bỏ 90 triệu bảng để đổi lấy De Bruyne: Theo những thông tin từ Don Balon, Real Madrid đang ấp ủ một kế hoạch cướp đi chân chuyền hay nhất của Manchester City vào thời điểm hiện tại - Kevin De Bruyne. Ảnh: Don Balon Sau Real, Arsenal, Chelsea cũng muốn có thủ thành số 2 TBN: tờ El Chiringuito của Tây Ban Nha tiết lộ Chelsea đã gia nhập cuộc đua sở hữu chứ ký của Kepa, thủ thành Athletic Bilbao. Đáng chú ý, trước đó báo chí cũng cho rằng Real cùng Arsenal đều muốn có thủ môn này. Mời quý vị xem clip Paulo Dybala - On My Way/ Nguồn: Goal.com.