Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U không ưu tiên CR7

MU đạt thỏa thuận với "bom tấn" thứ hai: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo chí Bồ Đào Nha khẳng định, M.U đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ tấn công của Benfica là Anderson Talisca. Để có được cầu thủ này 23 tuổi người Brazil này, Man United phải trả đội bóng Bồ Đào Nha 22 triệu bảng. Ảnh: Manchester Evening News Neymar kiểm tra y tế với Real: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá phát đi từ Real Madrid, chủ tịch Flo Perez xác nhận, Neymar từng vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Real Madrid vào năm 2013 tuy nhiên Kền kền trắng đã từ bỏ thương vụ này vì nhận thấy “một điều bất khả thi”. Sau khi thất bại trong việc đến Real Madrid, Neymar đã quay sang Barcelona và chuyển đến đầu quân cho đội bóng này còn Kền kền trắng chiêu mộ Gareth Bale. Ảnh: AS Aguero cam kết với Man City: Tiền đạo người Argentina, Sergio Aguero khẳng định anh sẽ gắn bó với Man City đến hết hợp đồng đến năm 2020 bất chấp các tin đồn xung quanh về tương lai cũng như việc chuyển nhượng cầu thủ liên quan tới mình. Ảnh: Mirror Arsenal quyết tương lai Giroud: HLV Wenger khẳng định Arsenal vẫn còn cần đến Oliver Giroud và ông không có kế hoạch bán tiền đạo này. Ảnh: Daily Mail M.U ưu tiên 2 thương vụ hơn CR7: Báo giới Anh đang dấy tin đồn cho rằng M.U sẵn sàng chi đậm để đón Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford. Nhưng theo tiết lộ từ Sunday World, Quỷ đỏ không kì vọng sẽ mua lại CR7 trong phiên chợ Hè năm nay. Thay vào đó, M.U đang dành sự ưu tiên tuyệt đối cho 2 thương vụ Morata và Perisic. Ảnh: Mirror Sao Chelsea quyết tới M.U: Do lo ngại viễn cảnh không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Antonio Conte như trường hợp của Diego Costa nên Nemanja Matic đã nghiêm túc tính chuyện rời Chelsea. Theo SunSport, tiền vệ người Serbia đang nỗ lực liên hệ để tới Man Utd theo HLV Jose Mourinho. Ảnh: Sun Sport Real đổi James lấy Donnarumma: Theo Diaria Gol, trong nỗ lực theo đuổi thủ thành Gigio Donnarumma, đội bóng Hoàng gia đã đề xuất nhượng tiền vệ James Rodriguez cho AC Milan. Đội chủ sân San Siro hiện chưa có câu trả lời. Ảnh: Diaria Gol Alves đạt thỏa thuận đến Premier League: Tờ Goal xác nhận, hậu vệ Dani Alves đã đạt thoả thuận gia nhập Manchester City với bản hợp đồng 2 năm ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Hiện tại, Alves và người đại diện vẫn đang giải quyết các khúc mắt cuối cùng với CLB chủ quản Juventus. Đôi bên sẽ có buổi gặp mặt vào hôm nay để thảo luận và đi đến kết quả cuối cùng. Ảnh: Goal. AC Milan lên kế hoạch chiêu mộ Bernd Leno: Trang Bild cho hay ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro xem Bernd Leno là mục tiêu hàng đầu thay thế Gianluigi Donnarumma. Trước đó, Donnarumma thông báo sẽ chia tay AC Milan, do vậy câu lạc bộ thành Milan quyết định đàm phán với Bayer Leverkusen nhằm chiêu mộ Bernd Leno. Ảnh: Bild Barcelona kích hoạt điều khoản mua “người thừa” Everton: Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, đội bóng xứ Catalan quyết định trả thẳng 10,5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng của Gerard Deulofeu (đã ký hồi năm 2015). Để tránh trường hợp lãng phí tài năng, Barcelona luôn khôn khéo cài điều khoản được mua lại cầu thủ của mình. Gerard Deulofeu là một trong số hợp đồng như vậy.

