Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U hét giá De Gea

4 ngôi sao tháo chạy khỏi Bernabeu: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất phát đi từ Tây Ban Nha, Real Madrid đang sở hữu đội hình đồng đều nhưng điều đó không thể ngăn họ chi tiêu để tăng cường lực lượng. Dù vậy, trước khi đưa về Bernabeu những bản hợp đồng chất lượng, Người đầu tiên phải chia tay Real là Pepe, trung vệ người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ tự do, nhiều khả năng Pepe sẽ đến PSG. Ngoài Pepe thì 3 cầu thủ là trung vệ Diego Llorente, tiền đạo Mariano Diaz và hậu vệ cánh Fabio Coentrao sẽ được cho đi mượn. Ảnh: Marca Để có Morata, M.U có thể mất 180 triệu bảng: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới được SunSport đăng tải, M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Alvaro Morata. Theo đó, Quỷ đỏ đã đồng ý kí bản hợp đồng 5 năm với tiền đạo người TBN. Điều bất ngờ là ở Old Trafford, ngôi sao của Real Madrid sẽ hưởng mức lương không tưởng là 350 nghìn bảng/tuần. Ảnh: Sun Sport. Thành London dậy sóng vì Kovacic: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Diario Gol, 2 CLB vùng Bắc London là Tottenham và Arsenal đang cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mateo Kovacic. Ngoài ra, tuyển thủ Croatia còn đang nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn khác như Roma và AC Milan. Ảnh: Diario Gol Real muốn có Gianluigi Donnarumma: Chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng Gianluigi Donnarumma đã quyết định không gia hạn với AC Milan. Thông tin này được đích thân CEO Marco Fassone xác nhận. Ngay từ bây giờ, nhà môi giới Mino Raiola đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm một bến đỗ mới thích hợp với thủ môn sinh năm 1999. Juventus, Real Madrid và Man Utd đang là 3 CLB lọt vào tầm ngắm "siêu cò" người Italia. Ảnh: Goal Barca bạc đãi công thần: Tờ Don Balon vừa cho biết Barca sẽ không đàm phán gia hạn hợp đồng với Andres Iniesta, người sẽ hết hạn hợp đồng với sân Camp Nou vào mùa Hè năm sau. Bởi vậy, có thông tin cho rằng tiền vệ kì cựu người TBN sẽ rời Camp Nou trong Hè này. Juventus là 1 trong những đội bóng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Iniesta, trước đó CLB này cũng từng có sự phục vụ của Dani Alves sau khi anh rời sân Nou Camp. MU bất ngờ nổi máu "keo kiệt" thương vụ James Rodriguez: Theo tờ The Sun, thay vì đáp ứng mức giá Real Madrid yêu cầu BLĐ Manchester United lại bất ngờ nổi máu "keo kiệt" khi chỉ trả giá mức phí 35 triệu bảng cho việc chuyển nhượng tiền vệ người Colombia, James Rodriguez. Ảnh: The Sun Bị Real chơi khó, MU hét giá De Gea: Hôm qua, phái đoàn M.U đã đến Madrid đàm phán chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata. Theo Daily Star cho biết, trong cuộc đàm phán này phía Real đã cố tình gây khó khăn cho Man United khi đòi hỏi David De Gea phải di chuyển theo chiều ngược lại, đến Bernabeu nếu Alvaro Morata sang Old Trafford. Bực mình với phía Real, MU đáp lại đòi hỏi của Los Blancos khi thét giá thủ môn TBN 100 triệu bảng. Ảnh: Goal Juve xác nhận vụ Douglas Costa: Không phải tin đồn mà HLV Allegri đã đăng đàn khẳng định, Lão bà muốn có cầu thủ Brazil Douglas Costa từ Bayern.. Ảnh: Calcio Pep Guardiola quyết phá Mourinho: Những thông tin từ Tây Ban Nha và Đức cho hay, Kroos nhận được đề nghị thực sự hấp dẫn từ sân Etihad, khi Pep quyết tâm làm mới hàng tiền vệ Man City. Kroos cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của Mourinho từ nhiều tuần nay. Chính xác hơn, MU luôn theo đuổi tiền vệ người Đức trong các kỳ chuyển nhượng nhưng chưa thành. Mou muốn dứt điểm vụ Ivan Perisic: HLV Mourinho đã thúc giục BLĐ M.U sớm chốt vụ Ivan Perisic từ Inter Milan và muốn có cầu thủ tấn công người Croatia này trước khi Quỷ đỏ bắt đầu loạt trận giao hữu hè này. Ảnh: Manchester Evening News

4 ngôi sao tháo chạy khỏi Bernabeu: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất phát đi từ Tây Ban Nha, Real Madrid đang sở hữu đội hình đồng đều nhưng điều đó không thể ngăn họ chi tiêu để tăng cường lực lượng. Dù vậy, trước khi đưa về Bernabeu những bản hợp đồng chất lượng, Người đầu tiên phải chia tay Real là Pepe, trung vệ người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ tự do, nhiều khả năng Pepe sẽ đến PSG. Ngoài Pepe thì 3 cầu thủ là trung vệ Diego Llorente, tiền đạo Mariano Diaz và hậu vệ cánh Fabio Coentrao sẽ được cho đi mượn. Ảnh: Marca Để có Morata, M.U có thể mất 180 triệu bảng: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới được SunSport đăng tải, M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Alvaro Morata. Theo đó, Quỷ đỏ đã đồng ý kí bản hợp đồng 5 năm với tiền đạo người TBN. Điều bất ngờ là ở Old Trafford, ngôi sao của Real Madrid sẽ hưởng mức lương không tưởng là 350 nghìn bảng/tuần. Ảnh: Sun Sport. Thành London dậy sóng vì Kovacic: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Diario Gol, 2 CLB vùng Bắc London là Tottenham và Arsenal đang cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mateo Kovacic. Ngoài ra, tuyển thủ Croatia còn đang nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn khác như Roma và AC Milan. Ảnh: Diario Gol Real muốn có Gianluigi Donnarumma: Chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng Gianluigi Donnarumma đã quyết định không gia hạn với AC Milan. Thông tin này được đích thân CEO Marco Fassone xác nhận. Ngay từ bây giờ, nhà môi giới Mino Raiola đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm một bến đỗ mới thích hợp với thủ môn sinh năm 1999. Juventus, Real Madrid và Man Utd đang là 3 CLB lọt vào tầm ngắm "siêu cò" người Italia. Ảnh: Goal Barca bạc đãi công thần: Tờ Don Balon vừa cho biết Barca sẽ không đàm phán gia hạn hợp đồng với Andres Iniesta, người sẽ hết hạn hợp đồng với sân Camp Nou vào mùa Hè năm sau. Bởi vậy, có thông tin cho rằng tiền vệ kì cựu người TBN sẽ rời Camp Nou trong Hè này. Juventus là 1 trong những đội bóng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Iniesta, trước đó CLB này cũng từng có sự phục vụ của Dani Alves sau khi anh rời sân Nou Camp. MU bất ngờ nổi máu "keo kiệt" thương vụ James Rodriguez: Theo tờ The Sun, thay vì đáp ứng mức giá Real Madrid yêu cầu BLĐ Manchester United lại bất ngờ nổi máu "keo kiệt" khi chỉ trả giá mức phí 35 triệu bảng cho việc chuyển nhượng tiền vệ người Colombia, James Rodriguez. Ảnh: The Sun Bị Real chơi khó, MU hét giá De Gea: Hôm qua, phái đoàn M.U đã đến Madrid đàm phán chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata. Theo Daily Star cho biết, trong cuộc đàm phán này phía Real đã cố tình gây khó khăn cho Man United khi đòi hỏi David De Gea phải di chuyển theo chiều ngược lại, đến Bernabeu nếu Alvaro Morata sang Old Trafford. Bực mình với phía Real, MU đáp lại đòi hỏi của Los Blancos khi thét giá thủ môn TBN 100 triệu bảng. Ảnh: Goal Juve xác nhận vụ Douglas Costa: Không phải tin đồn mà HLV Allegri đã đăng đàn khẳng định, Lão bà muốn có cầu thủ Brazil Douglas Costa từ Bayern.. Ảnh: Calcio Pep Guardiola quyết phá Mourinho: Những thông tin từ Tây Ban Nha và Đức cho hay, Kroos nhận được đề nghị thực sự hấp dẫn từ sân Etihad, khi Pep quyết tâm làm mới hàng tiền vệ Man City. Kroos cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của Mourinho từ nhiều tuần nay. Chính xác hơn, MU luôn theo đuổi tiền vệ người Đức trong các kỳ chuyển nhượng nhưng chưa thành. Mou muốn dứt điểm vụ Ivan Perisic: HLV Mourinho đã thúc giục BLĐ M.U sớm chốt vụ Ivan Perisic từ Inter Milan và muốn có cầu thủ tấn công người Croatia này trước khi Quỷ đỏ bắt đầu loạt trận giao hữu hè này. Ảnh: Manchester Evening News