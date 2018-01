Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U dùng Sanchez câu Vidal

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ M.E.N, việc M.U có được Sanchez khiến Rashford phật lòng và rất có thể sẽ ra đi. Ảnh: M.E.N Tin chuyển nhượng bóng đá từ M.U, ngay sau khi về sân Old Trafford, Sanchez đã lấn quyền Mourinho và đề nghị mua Samuel Umtiti. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Independent, MU xem xét ký 3 hợp đồng khác, trong đó Fred, Julian Weigl (Dortmund) và Carlos Soler. Ảnh: Independent Man City tính chi 65 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng của Laporte và nhanh chóng đưa anh về sân Etihad ngay trong mùa đông. Ảnh: Goal PSG chính thức sở hữu Lassana Diarra theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Aaron Lennon cực cầu thủ của Tottenham chính thức gia nhập Burnley khi HLV Sean Dyche chính thức công bố thông tin này. Ảnh: Mirror Nhà báo Maks Cardenas loan tin M.U đang để tâm đến việc chiêu mộ Arturo Vidal của Bayern Munich và dùng Sanchez ra làm mồi dụ. Ảnh: Goal Trên trang chủ CLB, Barca xác nhận sẽ chia tay Mascherano sau 7 năm rưỡi gắn bó. Ảnh: Barca Theo Goal, Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân để chiêu mộ bộ đôi Edin Dzeko và Emerson Palmieri trong mùa Đông này. Ảnh: Goal Theo Daily Express, cả Arsenal và Tottenham đều đang theo đuổi Lucas Moura Tiền vệ 25 tuổi này chỉ mới ra sân 72 phút tại Ligue 1. Moura được định giá 35 triệu bảng. Ảnh: Daily Express Mời quý độc giả xem clip Arturo Vidal Best Skills 2017 - Nguồn: CFC@youtube

