Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U đổi De Gea lấy Ronaldo?

M.U chính thức gửi mức giá mua CR7: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Daily Mail khẳng định, Man United sẵn sàng trả Real Madrid 183 triệu bảng cộng thêm thủ môn David de Gea để mua cả Cris Ronaldo và Alvaro Morata. Ảnh: Daily Mail M.U vẫn nuôi hy vọng mua Griezmann: Theo thông tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất trên trang Foot Mercato, cây bút Ivan Vargas tiết lộ Antoine Griezmann chỉ tạm thời ở lại sân Vicente Calderon nhằm giúp Atletico Madrid vượt qua khó khăn nhân sự do án cấm chuyển nhượng. Cả hai bên thống nhất, chân sút người Pháp sẽ được thoải mái ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sang năm. Griezmann tưởng như đã trở thành người của Manchester United trong hè này sau khi bày tỏ mong muốn được khoác áo Quỷ đỏ. Ảnh: Foot Mercato Chelsea chốt giá Sandro 60 triệu bảng: Trong nỗ lực lần 2 để có được hậu vệ trái Alex Sandro, Chelsea sẵn sàng nâng mức giá hỏi mua lên 60 triệu bảng. Lời đề nghị trước trị giá 52 triệu đã bị Juventus từ chối. Ảnh: AS Barca kích hoạt điều khoản mua lại Deulofeu: Gerard Deulofeu đã trải qua một nửa mùa giải hết sức đáng nhớ trong màu áo Milan. Chứng kiến sự trưởng thành của anh, tân HLV của Barcelona là ông Ernesto Valverde đã quyết định sẽ kích hoạt điều khoản mua lại đối với tài năng trẻ người Tây Ban Nha này. 10,5 triệu bảng là mức giá đã giao kèo trong hợp đồng đưa ra để đưa tài năng 23 tuổi này quay trở lại sân Camp Nou. Ảnh: Goal Juventus đã có Patrik Schick: Sau nửa mùa giải bùng nổ cùng Sampdoria, Patrik Schick đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Tuy vậy, Juventus vẫn nhanh chân hơn cả. Hôm qua, chủ tịch Sampdoria Ferrero thừa nhận cuộc đàm phán với Juventus đã kết thúc và Schick đã là người của đội bóng thành Turin. Ông nói: “Các cuộc đàm phán đã kết thúc và chúng tôi đang ở giai đoạn soạn thảo hợp đồng. Cậu ấy muốn đến Juve và cậu ấy đã thực sự là cầu thủ của Juve”. Ảnh: Calcio Vụ CR7 đòi ra đi, Pepe đổ thêm dầu vào lửa: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Marca cho biết Pepe thay vì thuyết phục Cris Ronaldo ở lại đã khuyên người đồng đội của mình gia nhập PSG. Chưa rõ Perez có ý định tăng lương cho Cris Ronaldo hay không. Chỉ biết rằng theo Marca, cuộc chiến giữ chân CR7 của Real Madrid đang bị trung vệ Pepe phá đám. Ảnh: Marca Vì sao Bernardo Silva chọn Man City: Trả lời phỏng vấn trên Telefoot, Bernardo Silva lý giải nguyên nhân chia tay AS Monaco để chuyển sang đầu quân cho Manchester City với mức phí chuyển nhượng khoảng 50 triệu euro. "Tôi muốn đối mặt với những thử thách lớn hơn khi chơi tại Premier League, một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh". Ảnh: Telefoot Man City muốn có Toni Kroos: Toni Kroos đang là 1 trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Phong độ xuất sắc của ngôi sao người Đức giúp Real Madrid gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Với những gì đang thể hiện, Toni Kroos đã lọt vào danh sách săn đón của cựu thuyền trưởng Barca, Pep Guardiola. Trong mùa hè năm nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang yêu cầu BLĐ Man City làm mọi cách đưa về tiền vệ này. Ảnh: Goal Real Madrid chốt thương vụ Theo Hernandez: Real Madrid đang đẩy nhanh quá trình chiêu mộ Theo Hernandez từ Atletico. Dự kiến "Los Blancos" sẽ chốt giá cầu thủ 19 tuổi này 26,2 triệu euro. Mùa giải vừa qua Theo Hernandez được mang cho Alaves mượn và chơi rất thành công bên hành lang trái. Anh có 32 trận tại La Liga, ghi bàn vào lưới Barca trong trận chung kết Cúp nhà vua. Nếu như gia nhập sân Bernabeu, Hernandez là cầu thủ đầu tiên chuyển đến từ Atletico từ năm 2000 đến nay. Ảnh: AS

