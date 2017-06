Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U công bố hai "bom tấn"?

M.U công bố hai "bom tấn"?: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo chí Anh, M.U có thể đón hai bom tấn Morata và Lindelof vào ngày mai. Ảnh: The Sun Real Madrid giữ khư khư trò cưng của Zidane: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Marca, trong thời gian tới, việc gia hạn hợp đồng giữa Real Madrid và cầu thủ trẻ Marco Asensio sẽ chính thức được ký kết. Điều đó cũng có nghĩa là, lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm, bản hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha được nâng cấp. Lần này, điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ được nâng lên tới mức 350 triệu euro. Hồi tháng 12/2014, Real Madrid chỉ mất 3,9 triệu euro để ký hợp đồng với Asensio từ Mallorca. Ảnh: Marca Arsenal gây sốc với cầu thủ Sunderland: Joel Asoro, cầu thủ 18 tuổi của Sunderland tiết lộ, anh đã nhận được đề nghị từ Arsenal ở kì chuyển nhượng này và sốc khi biết tin HLV Wenger rất nghiêm túc trong ý định chiêu mộ mình. Ảnh: Mirror PSG trả bao nhiêu cho Bale: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Diaro Gol, PSG sẵn sàng trả Real 155 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale, ngôi sao cũng đang nằm trong tầm ngắm của M.U. Ảnh: Diaro Gol Chelsea gây bất ngờ với Willy Caballero: Theo tờ Independent, Chelsea đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ thủ môn vừa bị Man City chấm dứt hợp đồng là Willy Caballero. Thủ môn người Argentina này được HLV Conte nhắm đến để bắt dự bị cho Thibaut Courtois. Ảnh: Independent Man City tung tiền bủa vây Alexis Sanchez: Telegraph, Goal, Fox Sport, Ferplei (Chile) đồng loạt đưa tin, Alexis Sanchez đã đồng ý chuyển sang khoác áo Man City và nhận mức lương 275.000 bảng mỗi tuần, gấp 2,5 lần những gì anh đang nhận tại Emirates.Nếu thương vụ này thành công thì đây thực sự là một cú sốc cho những người yêu mến Arsenal. Alexis Sanchez được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của Pháo thủ, mất đi cầu thủ này, Arsenal chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế. Ảnh: Goal Chelsea có phương án thay thế Hazard: Tờ The Sun cho biết, Conte đã chọn được mục tiêu ưa thích là Lorenzo Insigne để thay thế Hazard và sẵn sàng trả giá 45 triệu euro cho Napoli để đổi lại sự phục vụ của cậu học trò ở đội tuyển Italia trước đây. Ông cũng đã tiếp xúc với người đại diện của cầu thủ này và gợi ý về mức lương 200.000 bảng/tuần - gấp đôi so với hiện tại ở Napoli. Ảnh: The Sun Premier League có thêm bom tấn thủ môn: Sky Sport đưa tin, Everton đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Jordan Pickford từ Sunderland. Số tiền đội chủ sân Goodisson phải chi ra để có sự phục vụ của tuyển thủ U21 Anh lên đến 30 triệu bảng. Phong độ xuất sắc của Pickford mùa giải vừa qua cũng không thể giúp CLB chủ quản Sunderland tránh khỏi cảnh xuống hạng. Ảnh: Sky Sport Juventus tính "cướp" người của Bayern Munich: Theo Football-Italia, Juventus đã mở cuộc đàm phán với Bayern Munich. Nguồn tin nội bộ Bayern tiết lộ, Hùm Xám muốn nhận được 50 triệu euro cho thương vụ chuyển nhượng Douglas Costa. Ảnh: Football-Italia Griezmann gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid: Antoine Griezmann, 26 tuổi, mục tiêu số 1 trên thị trường chuyển nhượng của nhiều CLB lớn, trong đó có Manchester United sẽ ở lại Atletico Madrid đến hết mùa Hè 2022. Mức lương của Griezmann sẽ được tăng từ 130.000 bảng lên 195.000 bảng/tuần, tuy nhiên điều khoản giải phóng hợp đồng (86 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro) vẫn được giữ nguyên.

M.U công bố hai "bom tấn"?: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo chí Anh, M.U có thể đón hai bom tấn Morata và Lindelof vào ngày mai. Ảnh: The Sun Real Madrid giữ khư khư trò cưng của Zidane: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Marca, trong thời gian tới, việc gia hạn hợp đồng giữa Real Madrid và cầu thủ trẻ Marco Asensio sẽ chính thức được ký kết. Điều đó cũng có nghĩa là, lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm, bản hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha được nâng cấp. Lần này, điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ được nâng lên tới mức 350 triệu euro. Hồi tháng 12/2014, Real Madrid chỉ mất 3,9 triệu euro để ký hợp đồng với Asensio từ Mallorca. Ảnh: Marca Arsenal gây sốc với cầu thủ Sunderland: Joel Asoro, cầu thủ 18 tuổi của Sunderland tiết lộ, anh đã nhận được đề nghị từ Arsenal ở kì chuyển nhượng này và sốc khi biết tin HLV Wenger rất nghiêm túc trong ý định chiêu mộ mình. Ảnh: Mirror PSG trả bao nhiêu cho Bale: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Diaro Gol, PSG sẵn sàng trả Real 155 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale, ngôi sao cũng đang nằm trong tầm ngắm của M.U. Ảnh: Diaro Gol Chelsea gây bất ngờ với Willy Caballero: Theo tờ Independent, Chelsea đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ thủ môn vừa bị Man City chấm dứt hợp đồng là Willy Caballero. Thủ môn người Argentina này được HLV Conte nhắm đến để bắt dự bị cho Thibaut Courtois. Ảnh: Independent Man City tung tiền bủa vây Alexis Sanchez: Telegraph, Goal, Fox Sport, Ferplei (Chile) đồng loạt đưa tin, Alexis Sanchez đã đồng ý chuyển sang khoác áo Man City và nhận mức lương 275.000 bảng mỗi tuần, gấp 2,5 lần những gì anh đang nhận tại Emirates.Nếu thương vụ này thành công thì đây thực sự là một cú sốc cho những người yêu mến Arsenal. Alexis Sanchez được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của Pháo thủ, mất đi cầu thủ này, Arsenal chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế. Ảnh: Goal Chelsea có phương án thay thế Hazard: Tờ The Sun cho biết, Conte đã chọn được mục tiêu ưa thích là Lorenzo Insigne để thay thế Hazard và sẵn sàng trả giá 45 triệu euro cho Napoli để đổi lại sự phục vụ của cậu học trò ở đội tuyển Italia trước đây. Ông cũng đã tiếp xúc với người đại diện của cầu thủ này và gợi ý về mức lương 200.000 bảng/tuần - gấp đôi so với hiện tại ở Napoli. Ảnh: The Sun Premier League có thêm bom tấn thủ môn: Sky Sport đưa tin, Everton đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Jordan Pickford từ Sunderland. Số tiền đội chủ sân Goodisson phải chi ra để có sự phục vụ của tuyển thủ U21 Anh lên đến 30 triệu bảng. Phong độ xuất sắc của Pickford mùa giải vừa qua cũng không thể giúp CLB chủ quản Sunderland tránh khỏi cảnh xuống hạng. Ảnh: Sky Sport Juventus tính "cướp" người của Bayern Munich: Theo Football-Italia, Juventus đã mở cuộc đàm phán với Bayern Munich. Nguồn tin nội bộ Bayern tiết lộ, Hùm Xám muốn nhận được 50 triệu euro cho thương vụ chuyển nhượng Douglas Costa. Ảnh: Football-Italia Griezmann gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid: Antoine Griezmann, 26 tuổi, mục tiêu số 1 trên thị trường chuyển nhượng của nhiều CLB lớn, trong đó có Manchester United sẽ ở lại Atletico Madrid đến hết mùa Hè 2022. Mức lương của Griezmann sẽ được tăng từ 130.000 bảng lên 195.000 bảng/tuần, tuy nhiên điều khoản giải phóng hợp đồng (86 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro) vẫn được giữ nguyên.