Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U chưa buông tha Dele Alli

M.U trở lại với Dele Alli: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Evening Standard, Pogba bày tỏ suy nghĩ của mình về tài năng của Dele Alli. ngôi sao Dele Alli của Tottenham có mức giá trên 100 triệu bảng. Barca tung chiêu độc để có Ozil: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ Daily Star, để có được Mesut Ozil, Barcelona sẵn sàng để Arda Turan đến Arsenal theo chiều ngược lại. Barca chi 145 triệu euro mua Coutinho: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Mundo Deportivo, Barca sẽ chi 145 triệu euro mua Coutinho vào kì chuyển nhượng đông 2018. Ngôi sao Brazil sẽ nhận mức lương 14 triệu euro/năm ở Nou Camp. Neymar bị treo giò 1 trận. LĐBĐ Pháp xác nhận treo giò Neymar 1 trận (lỡ trận gặp Lille) sau thẻ vàng dính phải ở trận thắng AS Monaco. Đây là án phạt tăng nặng đối với Neymar sau chiếc thẻ đỏ ngôi sao Brazil dính phải trước Marseille (23/10). Mendes ngăn De Gea đến Real: Theo Diario Gol, Jorge Mendes, người đại diện của David de Gea đã khuyên thủ môn TBN ở lại Man United thay vì hồi hương khoác áo Real Madrid. Theo nguồn tin trên thì sở dĩ Jorge Mendes ngăn De Gea rời Old Trafford nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với HLV Jose Mourinho, nhà cầm quân cũng thuê siêu cò người Bồ này làm người đại diện. Mascherano xác nhận chia tay Barca: Trung vệ Javier Mascherano tuyên bố quãng thời gian của anh tại Barca đang đến hồi kết. Sao Liverpool bỏ ngỏ khả năng ra đi: Tiền vệ Emre Can thừa nhận anh có thể ký hợp đồng với một CLB khác trong tháng 1 tới. Nhưng cũng không loại trừ khả năng gắn bó thêm với Liverpool. Real Madrid đưa De Bruyne vào tầm ngắm: Theo City Watch, màn trình diễn của Kevin de Bruyne trong màu áo Man City thời gian gần đây đã gây tiếng vang lớn và điều đó giúp anh lọt vào mắt xanh của đại gia Real Madrid. M.U săn hàng Atletico: Tờ Mirror tiết lộ, M.U đang có những liên hệ khá tích cực với trung vệ Jose Gimenez của đội chủ sân Wanda Metropolitano. Quỷ đỏ sẵn sàng chồng hơn 60 triệu bảng để giải phóng 3 năm hợp đồng còn lại của cầu thủ 22 tuổi M.U sẵn sàng chịu lỗ để tống khứ Luke Shaw. Theo đó, nếu có bất kì đội bóng nào chịu bỏ ra 20 triệu bảng, M.U sẵn sàng để Shaw ra đi. Năm 2014, Quỷ đỏ đã phải bỏ ra đến 31.5 triệu bảng để sở hữu hậu vệ người Anh từ Southampton. Mời quý độc giả xem clip kỹ thuật và tốc độ của Dele Alli - Nguồn: Skill Football

