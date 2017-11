Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U chốt mục tiêu chuyển nhượng

M.U chốt mục tiêu chuyển nhượng mùa đông: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Independent, không phải Oezil, không phải Griezmann, HLV Jose Mourinho đã xác định Carlos Soler của Valencia là cái tên M.U cần phải có trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Ảnh: The Independent Lucas Moura giá cực rẻ: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ Pháp, PSG chấp nhận bán Moura để thu về số tiền 20 triệu euro. Con số này quá rẻ so với tài năng của ngôi sao người Brazil, cùng mặt bằng chung của thị trường chuyển nhượng lúc này. Lallana đem tin vui cho Liverpool: Tiền vệ Adam Lallana chưa thi đấu cho Liverpool trong mùa giải này vì gặp chấn thương đùi. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh đang có dấu hiệu hồi phục tích cực khi đã tham gia trọn vẹn buổi tập ngày hôm nay cùng những cầu thủ như Alex Oxlade-Chamberlain và Daniel Sturridge. Báo thân khẳng định Real sẽ bán Bale: Tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Marca, báo thân của Real Madrid, tuyên bố Kền kền trắng đã quyết định bán Gareth Bale vào mùa Hè tới. Sở dĩ Real đi tới quyết định trên là bởi họ đã mất kiên nhẫn với những chấn thương của Bale và sẵn sàng để anh ra đi. Ảnh: Marca M.U định chi tiền tấn mua sao Atletico: Theo tờ The Sun, “Người đặc biệt” đã nhắm Saul Niguez làm mục tiêu để tăng cường hàng tiền vệ trong thời gian tới. Chỉ có một vấn đề là phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha có giá trị lên tới 134 triệu bảng (150 triệu euro). Ảnh: The Sun Liverpool sẽ sa thải Klopp: Theo nhà báo Duncan Castles, Liverpool sẽ sa thải HLV Juergen Klopp ngay trong mùa Hè nếu ông không giúp đội bóng giành được danh hiệu nào hay ít nhất là giành vé dự Champions League mùa tới. Sao trẻ từ chối trở lại M.U: Tiền vệ trẻ người Brazil, Andreas Pereira đã lên tiếng từ chối cơ hội trở lại Man Utd vào tháng 1 tới. Andreas Pereira cho biết anh muốn tiếp tục phát triển ở Valencia cho đến hết mùa giải này. Ronaldinho muốn Coutinho đến Barca: Huyền thoại của Brazil và Barcelona, Ronaldinho thừa nhận anh muốn thấy “đàn em” Coutinho thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou. Theo Ronaldinho, Coutinho có mọi tố chất để tỏa sáng với Barca. Giampiero Ventura không từ chức: Truyền thông Italia cho biết Giampiero Ventura sẽ không từ chức HLV ĐTQG nước này bất chấp thất bại trước Thụy Điển. Hợp đồng của Ventura có thời hạn đến năm 2020 và LĐBĐ Italia chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền nếu sa thải ông. Không phải De Gea, sao Chelsea mới là mục tiêu số 1 của Real: Theo Daily Express, đội bóng Hoàng gia đang xem Eden Hazard như là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của CLB vào mùa Hè tới. Cũng theo Daily Express, Chelsea đang thuyết phục Hazard đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới. Ảnh: Daily Express

