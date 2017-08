Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U bất ngờ có bom tấn

Chốt xong giá, M.U có sao Inter: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Manchester Evening News, tiền vệ chạy cánh người Croatia, Ivan Perisic hiện đang được MU và Inter Milan thương thảo chốt giá. Theo đó tờ báo này tiết lộ Perisic sẽ đổ bộ xuống Old Trafford trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng với mức phí 40 triệu bảng. Ảnh: Manchester Evening News Arsenal muốn nổ bom tấn của Real Madrid: HLV Wenger rất khao khát một tiền vệ tấn công đa năng và toàn diện như Marco Asensio. Chính bởi vậy, "Giáo sư" sẵn sàng trả đủ số tiền giải phóng hợp đồng của ngôi sao 21 tuổi. Trong ràng buộc hiện tại, Real Madrid chỉ kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng của Asensio 75 triệu bảng. Ảnh: AS Real "cướp" Mane: Sadio Mane đã chơi vô cùng ấn tượng trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Arsenal. Chứng kiến phong độ chói sáng này, cựu hậu vệ Jamie Carragher lo ngại Liverpool khó giữ chân ngôi sao người Senegal. Huyền thoại "The Kop" cho rằng Mane sẽ là miếng ghép lý tưởng trên hàng công Real Madrid. Ảnh: Liverpool FC Napoli hỏi mua Sergio Romero: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ nhật báo Football Italia khẳng định, đội bóng vùng Naples đã gửi đề nghị trị giá 18 triệu bảng cho thủ thành Sergio Romero. Người gác đền số 1 của ĐT Argentina khó lòng cạnh tranh suất bắt chính với De Gea. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Romero ở Euroopa League mùa trước đã thuyết phục được giới chóp bu đội bóng Italia. Hiện phía MU chưa đưa ra câu trả lời. Ảnh: Football Andres Perreira sắp tái hợp Wayne Rooney: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ BLĐ Everton, họ đang tìm cách thanh lý tiền vệ Ross Barkley, do vậy đội chủ sân Goodison Park cũng cần tìm người thay thế. Andreas Perreira, theo tờ Liverpool Echo, được phía đội bóng vùng Merseyside hỏi mượn. Tiền vệ 21 tuổi người Bỉ này thể hiện rất tốt trong tour du đấu, nhưng khó lòng cạnh tranh suất đá chính tại M.U. Ảnh: Liverpool Echo Coutinho 90% rời Liverpool: Trang BeIN Sports cho biết, Philippe Coutinho đã xin rút khỏi danh sách đăng ký tham dự Champions League của CLB Liverpool để duy trì cơ hội chuyển sang Barcelona. Ảnh: BeIN Sports Leicester City muốn có sao M.U: Trong nỗ lực gia cố cho hàng phòng ngự, Leicester City đã hướng sự chú ý tới trung vệ Chris Smalling của M.U. Có khả năng Jose Mourinho sẽ để Smalling ra đi. PSG và Man City tranh hàng: Cả PSG và Man City đều đang nhắm tới mục tiêu chung là tiền vệ Danilo Pereira của Porto. Cầu thủ này có mức phí giải phóng hợp đồng là 60 triệu euro. Arsenal chốt giá bán Chamberlain: Theo nguồn tin từ tờ The Sun. Arsenal sẵn sàng bán Chamberlain cho Chelsea nếu như nhận đủ 40 triệu bảng ở vụ này. Đó là con số khiến Chelsea phải suy nghĩ bởi họ cũng đang cần bổ sung nhân sự. Ảnh: The Sun HLV Barcelona đòi nổ thêm "bom tấn": Phát biểu sau trận đấu với Alaves, HLV Ernesto Valverde khẳng định vẫn muốn chiêu mộ thêm người trước khi “chợ Hè” đóng cửa, bất chấp việc CLB vừa "nổ bom tấn" Dembele.

