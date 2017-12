Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho "phế" Mata, đón Dybala về M.U

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Diario Gol, Real sẽ cược Ronaldo cộng thêm 89 triệu để đưa Neymar về sân Bernabeu một cách sớm nhất có thể. Ảnh: Diario Gol Tin chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Mourinho đánh giá rất cao tài năng của Malcom và muốn lãnh đạo MU chịu chi để ông có được sao trẻ Bourdeaux. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Telegraph, Man City đã sắp hoàn tất bản hợp đồng 60 triệu bảng với Virgil van Dijk bất chấp sự ngáng đường của Liverpool hay Chelsea. Ảnh: Telegraph Mourinho muốn có tân binh sớm để thuận tiện cho việc chuẩn bị trước mùa giải đặc biệt là hai thương vụ mang tên Griezmann và Milinkovic-Savic. Ảnh: Goal Chỉ 4 bàn ở La Liga và Champions League mùa này, dù luôn đá chính, Benzema và bị Real Madrid đang rao bán vào mùa Hè tới. Ảnh: Marca Man City, thông qua người đại diện của mình, vừa khẳng định sẽ không có chuyện Fernandinho ra đi. Dybala là ngôi sao tấn công mà Mourinho muốn sở hữu nhất trong năm 2018. Nhà cầm quân người Bồ sẵn sàng "phế" cả Mkhitaryan lẫn Mata để dành đất cho tài năng người Argentina. Ảnh: Manchester Evening News Arsenal muốn chiêu mộ Julian Draxler khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa nên đã cử người liên hệ với phía PSG. Phía PSG ra giá 40 triệu bảng nếu Arsenal muốn lấy tuyển thủ người Đức. BLĐ Quỷ đỏ và HLV Mourinho đang làm mọi cách để giữ Fellaini, người sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải 2017/18. M.U cũng gia nhập cuộc đua giành Lemar. HLV Jose Mourinho tin rằng cựu ngôi sao của Caen sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho đội chủ sân Old Trafford vào lúc này. Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala - On My Way - Nguồn: Rafael Football

