Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho muốn có chân chạy người Đức

Barca từ bỏ thương vụ Coutinho: Theo thông tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Sport cho biết Barca đã rút lại quyết định chiêu mộ Coutinho trước thái độ cứng rắn từ Liverpool. Nhà báo Guillem Balague cũng cho hay lời đề nghị thứ 4 đã soạn sẵn nhưng Barca đã quyết định rút lui. Ảnh: Sport Mbappe lập kỷ lục trong ngày cập bến PSG: Theo đó, Mbappe chính là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 của Pháp trước Hà Lan bằng một tha thoát xuống và dứt điểm quyết đoán. Bàn thắng này giúp Mbappe lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Les Bleus kể từ tháng 11/1963, chỉ với 18 tuổi, 8 tháng. Ảnh: Goal Matic là thương vụ tốt nhất hè này: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ BLV kênh Sky Sports, Andy Townsend khẳng định: "Không nghi ngờ gì nữa, Matic là thương vụ khó tin nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Chắc chắn Jose Mourinho hoàn toàn hài lòng với bản hợp đồng này. Cậu ấy chơi bóng thật tuyệt vời và chính là tân binh hay nhất tính tới thời điểm này." Ảnh: Sky Sports 7 cầu thủ có thể rời Arsenal: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ The Sun, 7 cầu thủ có thể rời Arsenal trong ngày cuối của chuyển nhượng mùa Hè 2017. Trong số này có thể kể tới như Alexis Sanchez, Alex Oxlade-Chamberlain, Granit Xhaka , Shkodran Mustafi và Lucas Perez. ẢNh: The Sun M.U vỡ mộng về Ivan Perisic: Ante Cacic, HLV của đội tuyển Croatia, khẳng định rằng Ivan Perisic sẽ không rời Inter trong mùa Hè này. Perisic được xem là mục tiêu chuyển nhượng của M.U, tuy nhiên cho tới giờ, “Quỷ đỏ” vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Inter về trường hợp của cầu thủ người Croatia. Draxler là chìa khóa vụ Sanchez: Theo tờ Mirror, HLV Arsene Wenger đã liên lạc với PSG để đàm phán về Julian Draxler. Nếu có thể chiêu mộ thành công tiền vệ người Đức, Pháo thủ khả năng cao sẽ để Sanchez ra đi trong Hè này. Ảnh: Mirror M.U hỏi mua cầu thủ của Lazio: M.U và Juventus đều đã đưa Sergej Milinkovic-Savic, cầu thủ 22 tuổi của Lazio vào tầm ngắm. Tuy nhiên chủ sở hữu của Lazio, Claudio Lotito đã từ chối bán tiền vệ người Serbia này. Ảnh: Goal Mahrez chắc chắn rời Leicester: Thương vụ Riyad Mahrez đã có diễn biến bất ngờ ở phút chót. Trên trang chủ, LĐBĐ Algeria xác nhận tiền vệ này đã rời khỏi trại tập trung của đội bóng để trở về để hoàn tất thủ tục với CLB mới. Ảnh: Goal Mourinho "mở cửa" đón tuyển thủ Đức vào phút chót: Theo tiết lộ của trang Transfermarketweb, Mourinho vẫn muốn tậu thêm 1 tiền vệ cánh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Mục tiêu mà ông nhắm tới lúc này chính là tiền vệ Julian Draxler của Paris Saint-Germain. Cầu thủ Real nào được quan tâm nhiều nhất trong hè này? Không phải những siêu sao như Ronaldo, Bale mà cầu thủ trẻ Marcos Llorente mới là người nhận được sự quan tâm đặc biệt trong kỳ chuyển nhượng hè. Theo tờ Marca, có đến 20 CLB liên hệ với Real Madrid để hỏi mua hoặc mượn Marcos Llorente, nhiều nhất so với các cầu thủ khác của Los Blancos. Ảnh: RMFC

