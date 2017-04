Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho gây sốc với Oezil

Griezmann sẽ ở lại Atletico Madrid: Hai nguồn tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất, uy tín của El Pais và AS số ra hôm nay (09/04, theo giờ địa phương) xác nhận thông tin, ban lãnh đạo Atletico Madrid đã mở cuộc nói chuyện với Antoine Griezmann và người đại diện, về tương lai của tiền đạo này và mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Griezmann đang hưởng lương 7 triệu euro/mùa tại câu lạc bộ, và nếu đồng ý ký mới vào hợp đồng, mức lương của anh sẽ là 10 triệu euro/mùa. Ảnh: AS. Mourinho gây sốc với Oezil: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Daily Mirror, HLV Jose Mourinho đang nhòm ngó Mesut Oezil và muốn đưa tiền vệ Đức sang MU. Trước đây, Mourinho đã từng có quãng thời gian dẫn dắt Oezil khi còn ở Real. "Người đặc biệt" không ít lần ca ngợi cậu học trò là số 10 hay nhất thế giới. Thực tế thương vụ này hoàn toàn có cơ sở, bởi Oezil và Arsenal vẫn đang gặp khúc mắc lớn trong cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng do bất đồng về vấn đề lương bổng. Nắm bắt được tình hình, "Quỷ đỏ" đã nhập cuộc và sẵn sàng chào mời Ozil một mức lương hấp dẫn. Ảnh: Daily Mirrror. Ramos "câu" Griezmann đến Real Madrid: Sau trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid, trung vệ đội trưởng của "Kền kền trắng" Real Madrid là Sergio Ramos bị chinh phục bởi tiền đạo Griezmann của đối thủ và đang ra sức thuyết phục Chủ tịch Perez cũng như HLV Zidane lên kế hoạch chiêu mộ Griezmann hè này. Ảnh: Daily Mail Ronald Koeman bất lực giữ Lukaku: Mới đây, HLV Everton luôn tỏ ra cứng rắn và tự tin trước khả năng trói chân Lukaku. Thế nhưng, sau chiến thắng 4-2 trước Leicester đêm chủ nhật, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Koeman thừa nhận quá khó để thuyết phục Lukaku ở lại bởi anh đang thể hiện phong độ quá ấn tượng. Everton không đủ lớn để thỏa mãn khát vọng của tiền đạo người Bỉ. Ảnh: Premierleagues.com Aubameyang chỉ đến Real Madrid hoặc Barca: Dortmund thừa nhận khó có thể giữ chân Aubameyang trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, thế nhưng họ cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng đối tác trên bàn bàm phán. Tổng giám đốc Hans-Joachim Watzke khẳng định sẽ không bao giờ bán Aubameyang cho Bayern, qua đó điểm đến tiềm năng cho chân sút người Gabon là Real Madrid hoặc Barcelona. Ảnh: Youtube. Tottenham, Man City tranh mua Zaha: Theo thông tin chuyển nhượng từ tờ The Sun cho biết Pep Guardiola cũng đã không thể cưỡng lại sức hút từ Wilfried Zaha của Crystal Palace. Ông đã lên kế hoạch đưa cầu thủ 24 tuổi này về Etihad mùa sau. Và điều này khiến Tottenham Hotspur, đội bóng theo đuổi trước đó phải mạnh tay hơn nữa. Số tiền Tottenham dự chi cho cựu ngôi sao Man United là 25 triệu bảng. Real có thể mất người vào tay Chelsea: Tờ Marca còn khẳng định Pepe sẽ chia tay với Real Madrid trong thời gian sớm nhất và bến đỗ tiếp theo của anh chàng này rất có thể là Chelsea. Bên cạnh đó, nhà ĐKVĐ Champions League cũng đã tìm được người thay thế anh trong tương lai. Ảnh: Goal.com Chelsea chi 30 triệu để chữa "bệnh đau đầu" của Conte: Chelsea đang lên kế hoạch để chiêu mộ tiền vệ Lucas Biglia hè này, giải được cơn đau đầu về khả năng phòng ngự của Antonio Conte. Cầu thủ người Argentina là một người giàu kinh nghiệm và đang đóng vai trò rất quan trọng tại Lazio. Trong khi hợp đồng giữa anh và Biancocelesti chỉ còn thời hạn 12 tháng nữa, nhưng đôi bên vẫn chưa có động thái nào cho việc gia hạn thêm. Ảnh: AS

