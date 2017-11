Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho "chơi khô máu" với Real

Ozil chuyển hướng nhận lời M.U: Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất phát đi từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Mesut Ozil đã đồng ý chuyển đến thi đấu cho M.U. Trước đó cũng đã có rất nhiều thông tin cho rằng, cầu thủ người Đức này sẽ quay về Tây Ban Nha để làm đối tác chiến lược với Iniesta trong màu áo Barca. Ảnh: Mirror Luke Shaw ra đi vào tháng Giêng: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ The Mirror, Newcastle United đang làm mọi cách để chiêu mộ Luke Shaw ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Ảnh: The Mirror Mkhitaryan bật đèn xanh rời M.U: Trong bài phỏng vấn với báo chí, Mourinho thừa nhận học trò của mình đã chơi nhạt nhòa trong các màn trình diễn gần đây. Sau đó xuất hiện thông tin cho hay, ban lãnh đạo Dortmund bày tỏ ý định chiêu mộ lại Henrikh Mkhitaryan trong thời gian tới. Trở lại với Thomas Lemar, Arsenal bị hét giá: Trong hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 100 triệu euro (90 triệu bảng) cho Lemar, khi được AS Monaco bật đèn xanh dù trong suốt mùa Hè họ đã từ chối thẳng thừng. Người Barca sẽ đến Arsenal vào đầu năm: Như vậy là trái với những thông tin ban đầu, Giám đốc thể thao Raul Sanllehi (Barcelona) sẽ về Arsenal trong đầu năm mới 2018. Raul Sanllehi hiện vẫn còn đang làm việc tại Barcelona, nhưng sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Catalonia vào cuối tháng 11 này. Courtois lấp lửng tương lai: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ được phát đi từ London, phòng trường hợp Courtois không gia hạn hợp đồng, Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành tài năng của Stoke City. Cái tên The Blues nhắm đến là thủ thành Jack Butland của Stoke City. Ảnh: Goal Mourinho bỏ 200 triệu chơi Real: Don Balon cho hay, Mourinho sẽ không để ông chủ cũ Real Madrid, Florentino Perez có được sao sáng Dele Alli, một khi Tottenham sẵn sàng bán. Đơn giản, thuyền trưởng MU cũng kết tiền vệ của Gà trống. Bale chơi trội trước tin đồn đến M.U: Sau khi phải tạm hoãn vì bố vợ tương lai ngồi tù, Gareth Bale đã lên kế hoạch đám cưới với bạn gái lâu năm Emma Rhys-Jones vào mùa xuân này. Đám cưới sẽ được diễn ra ở Ý và Bale cũng sẽ có thêm bữa tiệc ở quê nhà - Xứ Wales. Cả 2 đã có với nhau 2 mặt con. Để chiêu đãi khách mời đến dự, tiền vệ Real Madrid lên kế hoạch mời ca sĩ tên tuổi Beyonce đến biểu diễn. Và cái giá Bale phải chi ra ở khoảng 1,5 triệu bảng. Hiện đại diện của Bale đang đàm phán để có trả lời cuối cùng từ phía Beyonce. Liverpool và Arsenal tranh hàng hot PSG: PSG bắn tín hiệu đến các đội bóng Premier League, họ sẵn sàng bán đi ít nhất một trong số những ngôi sao đội hình 1 khi thị trường mở cửa vào tháng Giêng, nhằm tuân thủ đúng các quy định về luật công bằng tài chính. PSG buộc phải hi sinh bán bớt một trong những tay súng cừ của họ vào giữa mùa và Julian Draxler được cho trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử. Barca tốt hơn khi không còn Neymar: Theo Messi, việc mất đi Neymar ngoài ý muốn lại giúp Barca trở nên tốt hơn. Neymar đã làm cuộc "đào tẩu" sang PSG với hợp đồng siêu thế kỷ 222 triệu euro, dù những người đồng đội thân thiết như Messi, Suarez và Pique đã cố thuyết phục chân sút Brazil ở lại. Mời quý độc giả xem clip Dele Alli 2017 - Skills & Goal/ Nguồn: Rafael Football

