Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Morata chính thức “dứt tình” với Real

Morata chính thức "dứt tình" với Real: Alvaro Morata thay đổi thông tin trên các trang mạng xã hội cá nhân, anh xóa CLB Real Madrid ra khỏi tài khoản twitter của mình. Tất cả cho thấy ngày Morata về với đội của Morinho đã rất gần. Ảnh: Sky Sports Chốt tương lai của Isco: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Teledeporte, Isco khẳng định sắp ký hợp đồng mới với Real Madrid. Động thái này đã đập tan tin đồn về việc cầu thủ này chuyển sang Premier League thi đấu. Ảnh: Marca Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng vì sao Arsenal: Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Express, Liverpool sẵn sàng chi 40 triệu bảng để chiêu mộ Chamberlain. Đây là số tiền kỷ lục của CLB. Tính tới thời điểm hiện tại, Andy Carroll đang là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool, khi cập bến CLB với mức phí 35 triệu bảng vào năm 2011. HLV Jurgen Klopp rất thích lối chơi của Chamberlain. Sự nhiệt tình, cơ động của tiền vệ người Anh có thể giúp lối chơi của Liverpool thêm nhiều sắc màu mới. Ảnh: Express Diego Costa đi không được, ở cũng không xong: Trong một phát biểu gần nhất, Costa cho biết sẽ chỉ tới Atletico nếu như rời Chelsea. Dù vậy, đội bóng cũ của anh lại đang chịu án cấm chuyển nhượng tới tận tháng 1 năm sau. Hiện có không ít đội bóng quan tâm tới Costa, như AC Milan. Nhưng cầu thủ này cũng đã khiến đội bóng Serie A chạy ‘mất dép’ khi đòi hỏi mức lương trên 230.000 bảng/tuần. Ảnh: Goal Liverpool gia nhập cuộc đua giành Mbappe: Theo Daily Mail, Liverpool vừa bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ hot nhất hiện nay, Kylian Mbappe. HLV Juergen Klopp được cho đã tiếp xúc với người đại diện của tiền đạo thuộc biên chế AS Monaco nhằm tìm kiếm hy vọng đưa chân sút 19 tuổi về sân Anfield. Nhờ phong độ chói sáng ở mùa giải vừa qua, Mbappe hiện được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm. Trong đó, Real Madrid khẳng định sẵn sàng bỏ ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục 100 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Pháp. Ảnh: Daily Mail Chelsea nhảy vào giành James: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ AS, Chelsea đã trở thành đội mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của James Rodriguez từ Real Madrid. Không những thế, The Blues lập tức chiếm ưu thế so với các CLB khác. Hiện tại James đang là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đại gia, trong đó M.U là cái tên rất muốn có sự phục của của ngôi sao người Colombia. Ảnh: AS M.U chấp nhận tăng giá mua Perisic: Theo Calciomercato.it, Man Utd đã tăng giá hỏi mua Ivan Perisic lên 50 triệu euro sau khi một số đại gia khác ở châu Âu chú ý đến cầu thủ này. Nhiều khả năng Inter Milan sẽ gật đầu với đề nghị mới của Quỷ đỏ bởi lẽ họ cần gấp 30 triệu euro để cân bằng tài chính. Ảnh: Calciomercato.it Ba mục tiêu hàng đầu trong tầm ngắm của Barca: Tính tới thời điểm hiện tại, Barcelona đang đặt trong tầm ngắm 3 cầu thủ, đó là Bellerin, Dembele và Verratti. Đây đều là những cầu thủ trẻ, có tiềm năng lớn. Do đó, Los Blaugrana chẳng ngần ngại chi đậm để đầu tư cho tương lai. Như trường hợp của Verratti. CLB đang cực kỳ thiếu người điều tiết trận đấu giỏi như Xavi. Do đó, họ sẽ không tiếc tiền bỏ ra để đưa “Pirlo mới của Italia” về sân Nou Camp. M.U đã đến rất gần Fabinho: Sau khi đạt thỏa thuận mua trung vệ Victor Lindelof, Man United đang đến rất gần với bản hợp đồng thứ hai trong mùa Hè này khi họ sắp chiêu mộ thành công Fabinho của Monaco. Tờ Independent khẳng định cuộc đàm phán giữa M.U với phía Monaco đang diễn ra rất thuận lợi trong khi truyền thông Pháp cho biết Fabinho sẽ không gia hạn hợp đồng với ĐKVĐ nước Pháp. Tờ O Jogo của Bồ Đào Nha thậm chí còn tiết lộ thương vụ này sắp được hoàn tất. Ảnh: Goal Ronaldo mượn MU "làm giá" với Real Madrid: Diario Gol đưa tin sốt dẻo, sẽ không có chuyện Cristiano Ronaldo và MU tái ngộ mối lương duyên, như tin đồn râm ran những ngày qua. Sự thật đằng sau nó chỉ là "chiêu trò" của người đại diện - siêu cò Jorge Mendes hòng có thể khích Real Madrid gia hạn hợp đồng với huyền thoại số 7. Ảnh: UEFA Champions League

