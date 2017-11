Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Man City muốn có "Messi mới"

Arsenal chi khủng có sao Lyon: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Star, Arsenal đã chuẩn bị số tiền 60 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao Lyon, Nabil Fekir ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Fekir đang có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại Lyon khi ghi đến 12 bàn thắng sau 18 trận đấu. Barca cũng tỏ rõ sự hứng thú của mình với cầu thủ 24 tuổi người Pháp, nhưng khi chịu chi 60 triệu bảng, Arsenal hoàn toàn có thể giành phần thắng trong cuộc đua này. Ảnh: Daily Star Man City gây sốc khi theo đuổi sao Liverpool: Tin chuyển nhượng bóng đá được phát đi từ nước Anh, Emre Can có thể không rời Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải này, nhưng không nhất thiết anh sẽ ở lại Anfield mà Man City có thể là bến đỗ tiếp theo. Ảnh: Goal Pep muốn chiêu mộ "Messi mới": Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Star, Man City đang nỗ lực chiêu mộ ngôi sao được ví là 'Messi mới' đang thi đấu cho Juventus, Paulo Dybala. Ảnh: Daily Star "Thương binh" của Liverpool sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của Moyes. West Ham hiện đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Danny Ings của Liverpool ngay khi TTCN mở cửa trở lại. Em trai hé lộ Griezmann gia nhập M.U: Em ruột Theo của Antoine Griezmann vừa bóng gió về điểm đến tiếp theo của tiền đạo người Pháp. Cụ thể, Theo Griezmann vừa đăng tải bức ảnh sân Old Trafford lên trang cá nhân kèm theo 3 biểu tượng chắp tay cầu xin. Hành động này không khác gì dấu hiệu cho thấy, Griezmann đã sẵn sàng chuyển tới khoác áo M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. M.U nhắm sao lạ Brazil: Theo The Sunday Mirror, M.U đang nhắm tiền vệ Fred của Shakhtar Donetsk. Fred có tên đầy đủ là Frederico Rodrigues Santos. Anh sinh năm 1993, thuận chân trái, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Shakhtar Donetsk. Fred có phong cách thi đấu mạnh mẽ, khả năng sút xa, rê bóng hay chuyền bóng đều được đánh giá cao. Ảnh: Sunday Mirror Real Madrid phải mất nửa tỷ euro để có Neymar: Tờ Marca loan tin Real Madrid sẽ bạo chi 200 triệu euro để đưa về sân Bernabeu một siêu sao trong năm tới. Neymar nằm trong số những mục tiêu của đội bóng Hoàng gia. Nhưng với 200 triệu euro thật sự không đủ giúp "Kền kền trắng" mơ về tiền đạo từng chơi cho Santos và Barca. Ảnh: Marca Real Madrid thanh lý Gareth Bale: Tờ Don Balon đưa tin, Real Madrid sẽ đưa Bale lên 'sàn giao dịch' ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa. Họ hy vọng sẽ thu về khoảng 89 triệu bảng. Đây là số tiền khá lớn đối với một cầu thủ liên tiếp dính chấn thương như Bale nhưng Chelsea, M.U hay Tottenham đều không ngần ngại mạo hiểm với thương vụ này. Ảnh: Don Balon Coutinho yêu cầu Liverpool ngừng mọi liên hệ với PSG: Cụ thể theo những thông tin từ Sport, Coutinho đã yêu cầu lãnh đạo Liverpool nên chấm dứt ngay quá trình đàm phán với PSG về tương lai của anh. Thay vào đó cầu thủ 25 tuổi này chỉ muốn được chuyển tới Barcelona. Mourinho xem giò sao Thuỵ Điển: Theo Daily Mail, HLV Jose Mourinho rất ấn tượng với những gì Emil Forsberg thể hiện trước Italia và sẽ nỗ lực đưa tiền vệ này về Man Utd. Emil Forsberg năm nay 26 tuổi, được xem là Vua kiến tạo tại Bundesliga. Anh góp công lớn giúp RB Leipzig giành quyền dự Champions League mùa 2017/18. Mùa này, Forsberg ra sân 14 trận, ghi được 3 bàn thắng, cung cấp 2 đường kiến tạo. Ảnh: Daily Mail

