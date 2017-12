Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Lộ tin Sanchez phản Arsenal

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Star, Mourinho đã có những hành động, phản pháo lại với lãnh đạo M.U trong bối cảnh đội gây thất vọng khi để Man City bỏ xa trên BXH. Ảnh: Star Tin chuyển nhượng bóng đá từ The Times, Sanchez đồng ý gia hạn với Arsenal từ cách đây 1 năm. Thế nhưng, cầu thủ người Chile đã thay đổi ý định sau thất bại của tại đấu trường C1. Ảnh: The Times Tin chuyển nhượng cầu thủ từ AS, Blind đến Barca để tìm lại mình. Barca đang cần trung vệ mới, sau khi Umtiti nghỉ dài ngày, và Mascherano chuẩn bị sang Trung Quốc. Ảnh: AS Man City đã đặt vấn đề với Keylor Navas, và nhận được cái gật đầu từ thủ môn người Costa Rica. Ảnh: Don Balon M.U đang cử các tuyển trạch viên theo dõi kỹ lưỡng tài năng và khả năng phát triển của Justin Kluivert, con trai cựu danh thủ Patrick Kluivert. Theo chuyên gia chuyển nhượng Lee Price, Dortmund tính mượn Mkhitaryan cho đến cuối mùa, nhưng bản thân tiền vệ 28 tuổi này thích đầu quân Arsenal hoặc Tottenham hơn. Ảnh: Goal Arsenal qua mặt M.U và Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ cánh người Jamaica - Leon Bailey. Cầu thủ 20 tuổi này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng khi ghi cú đúp bàn thắng cho Leverkusen trước Moenchengladbach. Mourinho muốn M.U sớm đầu tư vào Sessegnon trước khi mức giá chuyển nhượng có thể tăng vọt. Ở tuổi 17, cầu thủ của Fulham này được ví như Gareth Bale mới vì có lối đá đầy tốc độ và kèo trái khá "ngon". M.U tiếp cận với tài năng trẻ 20 tuổi đang khoác áo Bordeaux, Malcom và cái giá được đưa ra cho đội chủ sân Old Trafford đó là 55 triệu bảng. Lee Price, một nhà báo danh tiếng tại Đức bất ngờ tiết lộ việc Keita muốn chuyển đến khoác áo Liverpool ngay trong mùa Đông này thay vì phải chờ đến mùa Hè năm sau bởi RB Leipzig đang sa sút không phanh. Mời quý độc giả xem clip Alexis Sanchez 2017 - Nguồn: Rafael Football

