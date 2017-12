Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus từ chối M.U vụ Dybala

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, M.U vừa bị Juventus từ chối với phương án 70 triệu bảng + Mkhitaryan để có Paulo Dybala. Ảnh: The Sun. Tin chuyển nhượng bóng đá từ AS, đại diện của Thibaut Courtois đã nói với Real Madrid rằng, thủ môn số 1 người Bỉ muốn rời Chelsea, chuyển đến Bernabeu. Ảnh: AS Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Express, Mourinho lo MU thậm chí bị đá văng khỏi top 4 sau phong độ thất thường. Trong khi hàng xóm Man City đá đâu thắng đó, thì Quỷ đỏ mất hẳn tinh thần kể từ derby Manchester. Ảnh: Express M.U đang có nguy cơ khủng hoảng về nhân sự, với một loạt cuộc chia tay trong thời gian tới như Fellaini, Blind, Darmian. Chưa hết một loạt cầu thủ đang bước vào 6 tháng cuối hợp đồng như Herrera, Mata, Young, hay Shaw. Jose Mourinho đang trở lại theo đuổi Harry Kane, chân sút mà ông đánh giá cao và từng liên hệ mời về M.U từ vài tháng trước. Ảnh: Mirror Ngay sau khi Perez ngăn chặn ý tưởng chiêu mộ Hazard của Zidane, nhà cầm quân người Pháp đã có phản ứng và tuyên bố sẽ không mua tiền đạo vì vẫn tin dùng Benzema. Tờ Marca cho hay M.U không còn ý định đưa Griezmann về sân Old Trafford. Cùng thời điểm, anh nhận được sự quan tâm được biệt của Barcelona. Ảnh: Marca Sau khi Van Dijk đầu quân Liverpool, Man City đã chuyển hướng tập trung sang hai trung vệ khác là Jonny Evans và Inigo Martinez. Sergio Aguero đang bày tỏ ý định muốn đầu quân cho Real mùa hè tới, sau khi mối quan hệ với HLV trưởng Pep Guardiola trở nên căng thẳng. Theo La Gazzetta dello Sport, Inter Milan đang lên kế hoạch thuyết phục Barcelona cho mượn Vidal và Deulofeu trong kỳ chuyển nhượng Đông sắp diễn ra kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa Hè năm sau. Ảnh: La Gazzetta dello Sport Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala - On My Way - Nguồn: Rafael Football

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, M.U vừa bị Juventus từ chối với phương án 70 triệu bảng + Mkhitaryan để có Paulo Dybala. Ảnh: The Sun. Tin chuyển nhượng bóng đá từ AS, đại diện của Thibaut Courtois đã nói với Real Madrid rằng, thủ môn số 1 người Bỉ muốn rời Chelsea, chuyển đến Bernabeu. Ảnh: AS Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Express, Mourinho lo MU thậm chí bị đá văng khỏi top 4 sau phong độ thất thường. Trong khi hàng xóm Man City đá đâu thắng đó, thì Quỷ đỏ mất hẳn tinh thần kể từ derby Manchester. Ảnh: Express M.U đang có nguy cơ khủng hoảng về nhân sự, với một loạt cuộc chia tay trong thời gian tới như Fellaini, Blind, Darmian. Chưa hết một loạt cầu thủ đang bước vào 6 tháng cuối hợp đồng như Herrera, Mata, Young, hay Shaw. Jose Mourinho đang trở lại theo đuổi Harry Kane, chân sút mà ông đánh giá cao và từng liên hệ mời về M.U từ vài tháng trước. Ảnh: Mirror Ngay sau khi Perez ngăn chặn ý tưởng chiêu mộ Hazard của Zidane, nhà cầm quân người Pháp đã có phản ứng và tuyên bố sẽ không mua tiền đạo vì vẫn tin dùng Benzema. Tờ Marca cho hay M.U không còn ý định đưa Griezmann về sân Old Trafford. Cùng thời điểm, anh nhận được sự quan tâm được biệt của Barcelona. Ảnh: Marca Sau khi Van Dijk đầu quân Liverpool, Man City đã chuyển hướng tập trung sang hai trung vệ khác là Jonny Evans và Inigo Martinez. Sergio Aguero đang bày tỏ ý định muốn đầu quân cho Real mùa hè tới, sau khi mối quan hệ với HLV trưởng Pep Guardiola trở nên căng thẳng. Theo La Gazzetta dello Sport, Inter Milan đang lên kế hoạch thuyết phục Barcelona cho mượn Vidal và Deulofeu trong kỳ chuyển nhượng Đông sắp diễn ra kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa Hè năm sau. Ảnh: La Gazzetta dello Sport Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala - On My Way - Nguồn: Rafael Football