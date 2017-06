Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: De Gea = Morata + Navas

De Gea = Morata + Navas: Thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Daily Star,, Real Madrid muốn dứt điểm nhanh chóng thương vụ quan trọng mang tên De Gea nên đưa ra lời đề nghị rất hậu hĩnh. Cụ thể nếu MU đồng ý nhả De Gea, nhà vô địch Champions League sẽ để thủ môn Keylor Navas và tiền đạo Morata gia nhập sân Old Trafford. Ảnh: Daily Courtois "chán" Chelsea: Nguồn tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Goal cho hay, thủ thành Courtois đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng đầu tiên với Chelsea vì không tìm được tiếng nói chung về mức lương. Hiện tại, người gác đền này hưởng lương 100.000 bảng/tuần ở Chelsea. Ảnh: Goal PSG bạo chi 140 triệu euro dụ Ronaldo: Nhật báo Corriere dello Sport mới đây đã đưa tin chuyển nhượng cầu thủ khẳng định Paris Saint-Germain chuẩn bị gửi lời đề nghị đến Real Madrid hỏi mua Cristiano Ronaldo với mức giá kỉ lục 140 triệu euro. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử còn được cho là đang bí mật đàm phán với Jorge Mendes – siêu cò là đại diện của CR7 và hứa hẹn sẽ trả cho siêu sao đã 4 lần giành “Quả bóng Vàng” số tiền lương hậu hĩnh 30 triệu euro/năm. Ảnh: Corriere dello Sport Vì Pep, Man City khát khao có Kroos: Theo tờ Don Balon, HLV Pep Guardiola (Man City) đã liên hệ với người đại diện của Toni Kroos để thuyết phục anh gia nhập đội chủ sân Etihad. Theo cựu HLV của Barca, sự có mặt của tiền vệ người Đức sẽ giúp cho “The Citizens” tăng cường chất thép và cả sự sáng tạo tuyến giữa của họ mùa tới. Ảnh: Don Balon Danilo không sang Arsenal: Dù đang được “Pháo thủ” nhắm để thay thế Hector Bellerin trong trường hợp hậu vệ phải người Tây Ban Nha sang Barca nhưng Danilo đã cương quyết ý định sẽ tiếp tục ở lại Real Madrid để cạnh tranh vị trí đá chính mùa tới. Mùa vừa qua, cầu thủ 25 tuổi người Brazil này chủ yếu phải ngồi dự bị cho Daniel Carvajal trong màu áo “Kền kền trắng”. Ảnh: Goal Chelsea vượt MU, Inter để giành chữ ký James: Tờ AS khẳng định Chelsea chứ không phải MU hay Inter Milan đang là đội có ưu thế lớn nhất trong việc chiêu mộ James Rodriguez từ Real Madrid hè này. Ảnh: AS Tottenham “hét giá” Dier 50 triệu bảng: HLV Mourinho đang cần một tiền vệ trung tâm để thay thế vị trí của Michael Carrick và Eric Dier là mục tiêu lý tưởng. Tiền vệ này còn rất trẻ nhưng đã là trụ cột tại Tottenham. Thế nhưng Spurs không dễ dàng chịu mất người. Tờ Telegraph tiết lộ HLV Pochettino chỉ để Dier ra đi nếu nhận đủ 50 triệu bảng. MU đang cân nhắc nghiêm túc con số này đồng thời có thể trả Dier mức lương 140.000 bảng/tuần, gấp đôi hiện tại. Ảnh: Daily Express Juventus nhắm sao xịt Barca: Tờ Mundo Deportivo đưa tin, vì gặp khó khăn trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Steven N’Zonzi từ Sevilla, nên Juventus đã chuyển hướng sang Andre Gomes của Barca. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đang đối mặt với tương lai bất ổn tại Nou Camp sau một mùa giải thất vọng. Gomes mới được Barca đưa về từ Valencia cách đây 1 năm với giá 35 triệu euro. Ảnh: Mundo Deportivo. Thành London đại chiến vì Chris Smalling: Sau Arsenal, đến lượt Tottenham cũng đánh tiếng muốn có trung vệ Chris Smalling của M.U. Cựu cầu thủ Fulham đang bị đồn đoán sẽ phải ra đi ngay trong hè này sau sự xuất hiện của tân binh Victor Lindelof. Daily Mirror tiết lộ, "Gà trống" đang tạm thời nắm lợi thế trước kình địch Arsenal trong thương vụ này. Ảnh: Mirror Roma muốn có sao M.U: Corriere dello Sport đưa tin, đội bóng chủ sân Olimpico đã đánh tiếng muốn chiêu mộ hậu vệ cánh Matteo Darmian trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Xuất thân từ vị trí hậu vệ phải nhưng tuyển thủ Italy luôn phải chơi trái vị trí sở trường dưới thời HLV Jose Mourinho. Ảnh: Calcio

