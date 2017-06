Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Cristiano Ronaldo đòi rời Tây Ban Nha

HLV Mourinho muốn đưa đồng hương về M.U: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo giới Anh, HLV Jose Mourinho đang cân nhắc nghiêm túc khả năng mua đồng hương người Bồ Đào Nha Andre Gomes từ Barcelona về Old Trafford. Gia nhập Barca mùa hè năm ngoái, ngôi sao 23 tuổi này đã có 47 trận đấu cho đội chủ sân Nou Camp trên mọi mặt trận tuy nhiên, tiền vệ này là một trong số những cầu thủ không được lòng siêu sao Lionel Messi. Chính M10 đã gây áp lực buộc BLĐ Barca phải bán Gomes. Ảnh: Mirror Tiền đạo Arsenal sắp trở lại La Liga: Người đại diện của tiền đạo Lucas Perez cho biết, có đến 2 đội bóng tại La Liga là Sevilla và Deportivo muốn sở hữu thân chủ của mình trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Mùa giải trước, Perez gia nhập Arsenal với mức giá 17 triệu bảng cùng bản hợp đồng 4 năm. Tuy nhiên, với việc chỉ ra sân vỏn vẹn 11 trận tại Ngoại hạng Anh (ghi 1 bàn), tương lai của tiền đạo người TBN tại Emirates đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ảnh: Don Balon Courtois từ chối gia hạn hợp đồng: Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá phát đi từ London Evening Standard khẳng định, Thibaut Courtois đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea do không đạt được sự thống nhất về mặt lương bổng. Thủ thành người Bỉ muốn nhận được 200.000 bảng/tuần, cao gấp đôi con số hiện tại nhưng The Blues không đồng ý. Ảnh: Evening Standard Dybala nên rời Juventus: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Esporte Interativo, Dani Alves đã lên tiếng khuyên ngôi sao đàn em Paulo Dybala nên rời Juventus để tìm những thử thách mới đồng thời hoàn thiện bản thân để giành được những danh hiệu cá nhân danh giá. Ảnh: Calcio Chelsea nhắm người thay Terry: Trong một động thái mới đây, CLB Chelsea đã hỏi mua trung vệ Kostas Manolas của Roma với giá 42 triệu bảng. Lúc này HLV Antonio Conte vẫn đang kiếm tìm một trung vệ để thế chỗ của John Terry sau khi đội trưởng The Blues nhiều khả năng sẽ giải nghệ ở mùa hè này. Ảnh: Daily Express M.U chính thức có tân binh thứ 2: Thương vụ Alvaro Morata về MU đang đi tới hồi kết khi Quỷ đỏ chỉ còn chờ cái gật đầu từ phía Real Madrid để chiêu mộ cầu thủ này. Vướng mắc duy nhất lúc này chỉ còn là vấn đề mức phí chuyển nhượng. Chủ tịch Real Madrid, Perez muốn thu về được con số cao nhất có thể (các nguồn tin đưa là 90 triệu euro), trong khi MU được cho đã trả giá lên tới 73 triệu euro. Chelsea có hợp đồng "bí mật": Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ London Evening Standard cho hay, nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã đạt được các điều khoản ký kết cho bản hợp đồng đầu tiên phiên chợ hè 2017 - cựu thủ thành Man City, Willy Caballero, tuy nhiên thương vụ được giữ trong vòng "bí mật" và phải chờ đến đầu tháng tới mới thông báo. Ảnh: Evening Standard Ronaldo muốn rời Tây Ban Nha: Tờ A Bola mới đây đã gây sốc khi cho biết siêu sao Cristiano Ronaldo đã chọn được thời điểm chia tay Real Madrid. Đó là chính mùa hè này. Trong bài viết, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) dùng chữ "không thể thay đổi được" để nói về quyết định cuối cùng mà Ronaldo chuyển đến Chủ tịch Florentino Perez của Real. Chưa rõ nguyên nhân vì sao CR7 đòi rời CLB. Ảnh: A Bola Barcelona “thanh lọc” tuyến giữa: Theo tờ Diario Gol, Barcelona đang sẵn sàng đẩy Arda Turan, Rafinha, Andre Gomes ra đi trong thời gian ngắn nhất. Đây đều là những cầu thủ không thể ghi dấu ấn trong đội hình Barcelona, thậm chí còn bị chính siêu sao số 1 đội bóng, Lionel Messi công khai đòi bán ngay lập tức. Ảnh: Diario Gol Arsenal ra giá mua Lacazette: Chia sẻ với báo giới, chủ tịch Lyon là Jean-Michel Aulas cho hay: "Lacazette muốn ra đi và chúng tôi đã đàm phán với Atletico Madrid nhưng thương vụ đã không thể tiến hành. Mới đây, chúng tôi đã nhận được lời đề nghị khá đẹp từ Arsenal nhưng đối với chúng tôi, đó vẫn là một mức giá chưa đủ để bán Lacazette." Ảnh: Le Blance

