Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Coutinho đắt thứ hai thế giới

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ M.E.N, HLV Mourinho yêu cầu sếp MU phải ký gấp Ozil, Rose trong tháng 1 này. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ Diario Gol, Thibaut Courtois đạt thỏa thuận cá nhân với Real Madrid và sẽ thay thế Keylor Navas vào cuối mùa. Ảnh: Diario Gol Tin chuyển nhượng cầu thủ, Real đã lấy Bale làm vật tế thần để có được bản hợp đồng trị giá 150 triệu bảng để mang tên Harry Kane từ Tottenham. Ảnh: Marca Don Balon tuyên bố, thuyền trưởng Zidane rất quan tâm cầu thủ đồng hương Anthony Martial đang chơi cho M.U và muốn dùng để thay thế Benzema. Ảnh: Don Balon HLV Conte không mạnh miệng đòi ông chủ Abramovich vung tiền mua sắm, hoặc than thở như Mourinho. Thay vào đó ông chấp nhận thực tế. Jose Mourinho muốn đưa Griezmann về sân Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới nhằm vực dậy Quỷ đỏ đang thi đấu sa sút và bị Man City bỏ xa trên BXH. M.U xem Raphael Varane là mục tiêu hàng đầu và đã nhờ đến Pogba lôi kéo đồng hương người Pháp về sân Old Trafford với những điều khoản hậu hĩnh. Man City đã đưa Sergio Busquets vào danh sách những mục tiêu quan trọng, phải thực hiện bằng được trong mùa Hè 2018. Tiền vệ Lemar vừa xác nhận anh muốn chuyển sang Premier League thi đấu trong tương lai gần, điều này khiến Arsenal, Liverpool mừng thầm. Barca đã đưa ra lời đề nghị có thể lên tới 180 triệu euro để chốt xong thương vụ Coutinho và mức phí này giúp anh trở thành cầu thủ đắt thứ hai thế giới sau Neymar. Ảnh: Goal Mời quý độc giả xem clip Is Philippe Coutinho going to Barcelona in January? - Nguồn: ESPN FC

