Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca “nhả” sao cho M.U

Barca bất ngờ "nhả" sao cho M.U: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Sport khẳng định, Barca đã đồng ý để tiền vệ đa năng Arda Turan chuyển tới Old Trafford. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã nằm trong tầm ngắm của HLV Mourinho từ mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có khúc mắc ở thương vụ này khi M.U chỉ muốn mượn Turan 1 năm trong khi Barca muốn bán đứt cầu thủ của mình. Ảnh: Sport Real gia hạn hợp đồng với hàng loạt cầu thủ: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Marca đưa tin, Real đang có kế hoạch gia hạn hợp đồng với một loạt cầu thủ gồm Isco, Marcelo, Asensio, Carvajal và Varane. Trong đó bản hợp đồng của Isco có thời hạn tới năm 2021 cùng mức phí giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ảnh: Marca Messi đang đàm phán với Man City: Theo chuyển nhượng cầu thủ từ tờ The Sun, ông Jorge Messi cha của tiền đạo Messi đang đàm phán để M10 có thể chuyển tới Etihad. Vào Hè 2018 cầu thủ người Argentina có thể rời Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Ảnh: The Sun Bayern cũng theo đuổi Draxler: Tờ Kicker khẳng định cầu thủ người Đức hoàn toàn có thể trở lại quê nhà để khoác áo Bayern. Hiện tương lai của Draxler đang rất bấp bênh khi PSG không mặn mà trong việc giữ chân anh. Ảnh: Kicker Real sẽ hỏi mua Hazard: Theo Don Balon, Real sẽ hỏi mua tiền vệ Eden Hazard vào ngày cuối cùng của phiên chợ Hè 2017, khi mà họ đã chính thức không còn cơ hội chiêu mộ Kylian Mbappe của Monaco. Ảnh: Don Balon Inter tính gây sốc khi hỏi mua Mustafi: Nguồn tin độc quyền của tờ Mirror tiết lộ, Inter đang lên kế hoạch táo bạo trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cụ thể, đội bóng Italia muốn hỏi mượn trung vệ Shkodran Mustafi của Arsenal kèm theo điều khoản mua đứt với giá 20 triệu bảng. Cầu thủ người Đức mới chỉ gia nhập Emirates được 1 năm với giá 35 triệu bảng. Vì vậy, sẽ rất khó để Inter có được điều mình cần nếu không chấp nhận tăng giá. Ảnh:Mirror Man City vẫn quyết tâm có Jonny Evans: Theo ESPN, dù bị từ chối nhưng Man City vẫn đang quyết tâm hỏi mua trung vệ Jonny Evans của West Brom. Họ dự định nâng giá hỏi mua cựu sao M.U từ 18 lên 22 triệu bảng. Ảnh: ESPN Arsena chính thức chia tay thêm 2 cầu thủ: Hai cầu thủ Arsenal là Carl Jenkinson và Cohen Bramall vừa hoàn tất thủ tục rời Emirates. Điểm đến của Cohen Bramall và Carl Jenkinson là Birmingham City. Cụ thể, bộ đôi của Arsenal này sẽ khoác áo đội bóng hạng Nhất Anh theo dạng cho mượn thời hạn 1 năm. M.U vượt mặt Arsenal: Do thương vụ Ivan Perisic coi như thất bại nên Man United chuyển hướng sang các mục tiêu khác và cụ thể đó là cầu thủ Monaco Thomas Lemar. Arsenal cũng muốn có Lemar, thậm chí còn theo đuổi Lemar trước M.U nhưng đề nghị của họ cho tới nay chưa làm Monaco hài lòng. Juve sẵn sàng chia tay Marchisio: Theo Gazzetta dello Sport, Juventus đã điền tên tiền vệ Claudio Marchisio vào danh sách có thể bán trong hè này bên cạnh Stefano Sturaro. Hiện Chelsea được cho dành sự quan tâm đến tuyển thủ Italy do HLV Antonio Conte muốn tái ngộ với cậu học trò cũ ở sân Stamford Bridge. Ảnh: Gazzetta dello Sport

