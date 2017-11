Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Arsenal mua cả cụm sao Real

Danny Rose chắc chắn đến M.U: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ thành London, mặc dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng Danny Rose - vẫn bị HLV Mauricio Pochettino đẩy lên băng ghế dự bị trong trận chiến với Arsenal ở vòng 12 Premier League. Động thái này cho thấy tương lai của Danny Rose không còn sáng sủa tại Tottenham. Ảnh: Mirror Messi ký hợp đồng mới với Barca: The tin chuyển nhượng bóng đá trên trang chủ, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng được rất nhiều CĐV và người hâm mộ chờ đợi, với Lionel Messi. Hợp đồng mới của Messi với Barca có thời hạn 4 năm, đến mùa Hè năm 2020/2021. Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ sẽ là 700 triệu euro (626 triệu bảng), hơn gấp 3 so với con số của Neymar năm ngoái (222 triệu euro). Ronaldo làm loạn Real vì Lewandowski: Trước những thông tin chuyển nhượng cầu thủ cho rằng, ban lãnh đạo Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ chân sút của Bayern Munich Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo vô cùng giận dữ. Emre Can đã gật đầu với Juventus: Theo báo chí Anh, tiền vệ người Đức Emre Can sẽ rời Liverpool khi mùa giải năm nay kết thúc, cũng là lúc hợp đồng của anh đáo hạn. Arsenal tính "gom cả cụm" Benzema lẫn Bale: Cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều đang có tương lai bất định tại Real Madrid, và Arsenal đang tính nhân cơ hội này để đưa cả 2 cầu thủ này tới nước Anh. Mourinho phạt nặng Mkhitaryan: Chiến lược gia người Bồ gửi cảnh báo đanh thép đến học trò, nếu không mau chóng lấy lại phong độ và động lực thi đấu thì sẽ không được ra sân thi đấu. Quyết loại M.U, Barca trả lương Ozil 350.000 bảng/tuần: Tờ Mirror cho hay, để đánh bật M.U khỏi cuộc đua tranh, Barca sẵn sàng trả lương Mesut Ozil 350.000 bảng/tuần. Đội bóng xứ Catalan dự định sẽ thuyết phục tiền vệ Arsenal ký tiền hợp đồng trước năm mới 2018. Lộ danh sách "đi chợ" của Real Madrid trong tháng Giêng: Nguồn Diario Gol loan báo, Chủ tịch Perez đã đưa ra danh sách rút gọn gồm bộ đôi trụ cột của Tottenham, Harry Kane và Dele Alli, Paulo Dybala đang bay cao cùng Juventus với 12 bàn/13 trận Serie A cũng có tên. Ngoài ra là thủ môn Kepa Arrizabalaga, Laporte (Athletic Bilbao), Real được cho là từ bỏ theo đuổi De Gea, Marquinhos (PSG), David Alaba (Bayern Munich), Martinez (Real Sociedad). Ảnh: Diario Gol Ozil chỉ muốn đến M.U: Trong những ngày qua, có rất nhiều thông tin khác nhau về tương lai của Mesut Ozil, người chắc chắn sẽ rời Arsenal. Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Barca sẵn sàng trả mức lương 11-12 triệu euro mỗi mùa, để thuyết phục Ozil trở lại La Liga. Tuy nhiên, tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời người thân của Ozil cho biết, anh chỉ muốn tiếp tục chơi bóng ở nước Anh. Ronaldo bỏ Real Madrid sang PSG: Ronaldo không hạnh phúc ở Real Madrid, và đã công khai nói chuyện ra đi với Chủ tịch Perez cách đây vài tuần. Giờ đây, theo tin của Diario Gol, PSG là đội bóng mà Ronaldo muốn gia nhập sau khi rời Real Madrid. Mời quý độc giả xem clip highlight Real Madrid 3-2 Malaga - Nguồn: Premium

Danny Rose chắc chắn đến M.U: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ thành London, mặc dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng Danny Rose - vẫn bị HLV Mauricio Pochettino đẩy lên băng ghế dự bị trong trận chiến với Arsenal ở vòng 12 Premier League. Động thái này cho thấy tương lai của Danny Rose không còn sáng sủa tại Tottenham. Ảnh: Mirror Messi ký hợp đồng mới với Barca: The tin chuyển nhượng bóng đá trên trang chủ, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng được rất nhiều CĐV và người hâm mộ chờ đợi, với Lionel Messi. Hợp đồng mới của Messi với Barca có thời hạn 4 năm, đến mùa Hè năm 2020/2021. Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ sẽ là 700 triệu euro (626 triệu bảng), hơn gấp 3 so với con số của Neymar năm ngoái (222 triệu euro). Ronaldo làm loạn Real vì Lewandowski: Trước những thông tin chuyển nhượng cầu thủ cho rằng, ban lãnh đạo Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ chân sút của Bayern Munich Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo vô cùng giận dữ. Emre Can đã gật đầu với Juventus: Theo báo chí Anh, tiền vệ người Đức Emre Can sẽ rời Liverpool khi mùa giải năm nay kết thúc, cũng là lúc hợp đồng của anh đáo hạn. Arsenal tính "gom cả cụm" Benzema lẫn Bale: Cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều đang có tương lai bất định tại Real Madrid, và Arsenal đang tính nhân cơ hội này để đưa cả 2 cầu thủ này tới nước Anh. Mourinho phạt nặng Mkhitaryan: Chiến lược gia người Bồ gửi cảnh báo đanh thép đến học trò, nếu không mau chóng lấy lại phong độ và động lực thi đấu thì sẽ không được ra sân thi đấu. Quyết loại M.U, Barca trả lương Ozil 350.000 bảng/tuần: Tờ Mirror cho hay, để đánh bật M.U khỏi cuộc đua tranh, Barca sẵn sàng trả lương Mesut Ozil 350.000 bảng/tuần. Đội bóng xứ Catalan dự định sẽ thuyết phục tiền vệ Arsenal ký tiền hợp đồng trước năm mới 2018. Lộ danh sách "đi chợ" của Real Madrid trong tháng Giêng: Nguồn Diario Gol loan báo, Chủ tịch Perez đã đưa ra danh sách rút gọn gồm bộ đôi trụ cột của Tottenham, Harry Kane và Dele Alli, Paulo Dybala đang bay cao cùng Juventus với 12 bàn/13 trận Serie A cũng có tên. Ngoài ra là thủ môn Kepa Arrizabalaga, Laporte (Athletic Bilbao), Real được cho là từ bỏ theo đuổi De Gea, Marquinhos (PSG), David Alaba (Bayern Munich), Martinez (Real Sociedad). Ảnh: Diario Gol Ozil chỉ muốn đến M.U: Trong những ngày qua, có rất nhiều thông tin khác nhau về tương lai của Mesut Ozil, người chắc chắn sẽ rời Arsenal. Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Barca sẵn sàng trả mức lương 11-12 triệu euro mỗi mùa, để thuyết phục Ozil trở lại La Liga. Tuy nhiên, tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời người thân của Ozil cho biết, anh chỉ muốn tiếp tục chơi bóng ở nước Anh. Ronaldo bỏ Real Madrid sang PSG: Ronaldo không hạnh phúc ở Real Madrid, và đã công khai nói chuyện ra đi với Chủ tịch Perez cách đây vài tuần. Giờ đây, theo tin của Diario Gol, PSG là đội bóng mà Ronaldo muốn gia nhập sau khi rời Real Madrid. Mời quý độc giả xem clip highlight Real Madrid 3-2 Malaga - Nguồn: Premium