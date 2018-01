Ảnh chế bóng đá: U23 Việt Nam vượt qua "ao làng"

Ảnh chế bóng đá tuần qua xoay quanh những trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, nơi các học trò HLV Park Hang Seo làm nên lịch sử khi lần đầu bước vào vòng 8 đội mạnh nhất sau trận hòa với U23 Syria. Sau 90 phút của trận đấu giữa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Syria quá gay cấn các cầu thủ Việt Nam đã làm nên kỳ tích mà nhiều dân mạng gọi đó là cảm giác "toát mồ hôi trên, chảy mồ hôi dưới". Tình huống bóng cứu thua trên vạch vôi của Duy Mạnh đã khiến các CĐV Việt Nam như muốn "tim nhảy ra ngoài". Bức ảnh chế bóng đá HLV Park Hang Seo không dám xem hết trận đấu đã được dân mạng chụp lại và đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội Facebook. Trước trận đấu, nhiều NHM nhận ra hung thần của ĐT Việt Nam đó là trọng tài người Trung Quốc Fu Ming. Nhưng rất may, người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ giám sát trận đấu. Với các chị em, các sao Hàn Quốc được gọi là Oppa, còn với NHM bóng đá Việt Nam thì HLV Park Hang Seo mới thực sự là "anh yêu" của họ. Trước trận đấu, rất nhiều dân mạng đã phải cầu may cho các cầu thủ U23 Việt Nam để họ may mắn và bước tiếp vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á. U23 Việt Nam được quyền ngẩng đầu khi Thái Lan đại kình địch tại ĐNÁ đã không thể vượt qua vòng loại và về "tắm ao làng". U23 Việt Nam thẳng bước vào tứ kết U23 châu Á, NHM bóng đá nước nhà tranh thủ mua tivi đại hạ giá để đồng hành cùng các cầu thủ. Bức ảnh chế này đã được đăng tải trên mạng xã hội ngay sau kì tích của các cầu thủ Việt Nam. Còn với riêng cá nhân Quang Hải, cầu thủ được báo chí cũng như NHM nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua, anh đã có màn ăn mừng ấn tượng để dành tặng cho người cha nuôi quá cố. Theo bình luận của nickname Đổng Quốc Tuấn: "Đây là một màn ăn mừng ý nghĩa khi Quang Hải không chỉ đá bóng hay mà còn là một người con rất có hiếu dù chỉ là cha nuôi". Chính U23 Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các đội bóng mặc áo màu đỏ cuối tuần qua trỗi dậy mạnh mẽ. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook Troll Bóng Đá. Mời quý độc giả xem clip Các kịch bản của U23 Việt Nam sắp tới , Thái Lan giờ chỉ còn là "Người Lạ Ơi" - Nguồn: Troll Bóng Đá

