10 ngôi sao bóng đá bị gán danh hiệu "xe lăn vàng"

Ronaldo de Lima là ngôi sao bóng đá được mệnh danh là "người ngoài hành tinh" với những pha đi bóng kĩ thuật khiến nhiều fan hâm mộ túc cầu giáo bị mê hoặc. Tuy nhiên chấn thương đầu gối kinh hoàng đã cướp đi tất cả những tình huống bóng ma thuật của cầu thủ người Brazil này và dẫn đến quyết định giải nghệ của anh. Ảnh: AS Hargreaves được xem là một trong những cầu thủ cực kỳ tài năng của bóng đá Anh. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern đã có những năm tháng vàng son cùng đội bóng xứ Bavaria. Nhưng chấn thương đầu gối oan nghiệt của ngôi sao sân cỏ này đã khiến anh phải sớm giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Ảnh: Goal Radamel Falcao được xem như mãnh hổ của bóng đá thế giới khi còn thi đấu ở Porto hay Atletico Madrid. Tuy nhiên khi tới Monaco thi đấu, cầu thủ người Colombia này thường xuyên dính chấn thương và phải chuyển đến M.U và Chelsea theo dạng cho mượn. Ở Ngoại hạng Anh, chân sút người Colombia trở nên vô hại và bị trả về Monaco. Giờ đây, “Mãnh hổ” ngày nào đã phần nào khôi phục phong độ nhưng chừng ấy vẫn là quá ít ỏi so với khả năng của anh trước đây. Ảnh: Goal Michael Owen là cầu thủ sáng giá nhất bóng đá Anh với Quả bóng vàng châu Âu vào năm 2001. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo đã cướp đi của anh tất cả. Owen dần đánh mất đi phong độ, sự nghiệp thi đấu trở nên lận đận. Ảnh: Dailly Mail Essien là một trong những dạng cầu thủ bị chấn thương hủy hoại khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi thi đấu vô cùng thành công đưa Chelsea đến với ngôi á quân Champions League 2007/08, Essien đã gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong mùa hè khiến anh phải nghỉ thi đấu 6 tháng và bỏ lỡ phần lớn mùa giải. Ảnh: Express. Kompany từng được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Tuyển thủ Bỉ là nhân tố quan trọng giúp Man City 2 lần đăng quang ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa 2011/12, 2013/14. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên khiến Kompany thường xuyên ngồi ngoài trong vài mùa giải gần đây. Ảnh: Goal. Wilshere là ngôi sao mới nhất của Arsenal bị chấn thương hủy hoại sự nghiệp. Sau 8 mùa khoác áo Pháo thủ, tiền vệ 24 tuổi ra sân vỏn vẹn 103 trận tại Ngoại hạng Anh, trong khi đó số ngày anh phải nghĩ thi đấu vì chấn thương lên tới 901 ngày. Sau khi trở lại, Wilshere không thể cạnh trạnh nổi 1 suất tại đội hình Arsenal và hiện buộc phải chuyển sang chơi cho Bournemouth theo dạng mượn. Ảnh: Getty Images Đến Milan khi chỉ mới 18 tuổi nhưng Pato đã thể hiện được những phẩm chất sát thủ vượt bậc của mình. Liên tục ghi bàn mỗi khi được tung ra sân và trở thành trụ cột của đội bóng hùng mạnh nước Ý ở tuổi đôi mươi, nhưng tương lai của Pato lại gặp vận đen với những chấn thương dai dẳng. Ảnh: AS Theo Walcott là một trong những sản phẩm chất lượng nhất của lò đào tạo Southampton. Thậm chí, tài năng lúc bấy giờ của anh còn được đánh giá cao hơn hẳn Gareth Bale nhưng cuối cùng, “Henry đệ nhị” đã tụt lại quá xa so với người đồng môn lúc còn ở đội trẻ. Ảnh: Getty Images Những chấn thương liên miên, dai dẳng của tiền vệ từng được mệnh danh là Patrick Vieira mới này chính là lí do khiến anh phải khăn gói rời khỏi Arsenal sau 9 năm gắn bó. Từng được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc với lối chơi mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần kĩ thuật, tuy nhiên việc bị chấn thương hành hạ khiến anh chỉ có đúng 2 mùa giải đá trên 20 trận cho Arsenal (2008/09 và 2009/10). Ảnh: Goal.

