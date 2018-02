Xuân vận 2018: Con đường về quê ăn Tết của người Trung Quốc

Kỳ "xuân vận" thường niên đã chính thức bắt đầu từ ngày 1/2 tại Trung Quốc. " Xuân vận" là từ dùng để chỉ việc người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên Đán ("xuân" là mùa xuân, chỉ Tết âm lịch, còn "vận" tức vận chuyển, chỉ việc đi lại). Ảnh: China News. Xuân vận thường diễn ra trong khoảng 20 ngày trước và 20 ngày sau Tết Nguyên Đán, đặc biệt cao điểm là khoảng một tuần trước Tết (từ 23 tháng Chạp) và một tuần sau Tết. Năm nay, xuân vận tại Trung Quốc được tính từ 1/2 đến 12/3, theo China News. Ảnh: China News. Đây được xem là "cuộc di dân lớn nhất lịch sử nhân loại" khi hàng trăm triệu người Trung Quốc làm việc tại các thành phố di chuyển về quê bằng tàu, xe, máy bay... Ảnh: China News. China News dẫn lời ông Liên Duy Lương, phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC), cho hay lượng người đi lại trong kỳ xuân vận năm nay ước đạt 2,98 tỷ lượt, ngang với năm ngoái. Ảnh: China News. So với năm ngoái, số người đi lại bằng tàu lửa và máy bay lần lượt tăng 8,8% và 10%, trong khi số người đi lại bằng đường bộ giảm 1,6%. Ảnh: China News. Ước tính lượng hành khách đi lại (bằng tất cả các loại phương tiện) trong ngày cao điểm nhất sẽ vượt 100 triệu lượt, theo NDRC. Ảnh: China News. "Khoảng 3 tỷ lượt đi lại trong thời gian 40 ngày sẽ là thách thức không nhỏ đối với ngành giao thông đất nước", Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức Bộ Giao thông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã. Theo số liệu của cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc được China News dẫn lại, khách đi tàu năm nay ước đạt 390 triệu lượt, tăng 31,31 triệu lượt so với năm ngoái. Mỗi ngày bình quân có 9,55 triệu lượt người đi tàu. Ảnh: China News. Một nhân viên đường sắt kiểm tra kỹ thuật trước khi tàu chạy. Trước kỳ xuân vận năm nay, toàn Trung Quốc có thêm khoảng 3.000 km đường sắt mới. Ảnh: China News. Mạng lưới đường sắt tại Trung Quốc tính đến cuối năm 2017 đã lên đến 127.000 km, bao gồm 25.000 km đường sắt cao tốc, theo Tân Hoa xã. Ảnh: Tân Hoa xã. Ngành đường sắt bổ sung thêm 576 đôi tàu vào lịch trình trước Tết và 665 đôi tàu sau Tết, bên cạnh 3.819 đôi tàu cố định mỗi ngày. Ảnh: China News. Các khu vực tập trung đông hành khách đi tàu trước Tết là Bắc Kinh, Quảng Châu và tam giác Thượng Hải - Nam Kinh - Hàng Châu. Trong khi đó, 5 điểm nóng sau Tết bao gồm Thành Đô - Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Xương, Hồ Nam và An Huy. Ảnh: China News. Khung cảnh tại ga tàu thủ đô Bắc Kinh sáng 1/2 với dòng người Trung Quốc về quê ăn Tết. Tết năm nay rơi vào ngày 16/2, trễ hơn so với năm trước. Ảnh: Tân Hoa xã. Nhà ga tại Thâm Quyến chật kín người sáng 1/2. Thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông là một trong những nơi thu hút lao động từ các tỉnh khác nhiều nhất Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Kỳ "xuân vận" thường niên đã chính thức bắt đầu từ ngày 1/2 tại Trung Quốc. " Xuân vận" là từ dùng để chỉ việc người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên Đán ("xuân" là mùa xuân, chỉ Tết âm lịch, còn "vận" tức vận chuyển, chỉ việc đi lại). Ảnh: China News. Xuân vận thường diễn ra trong khoảng 20 ngày trước và 20 ngày sau Tết Nguyên Đán, đặc biệt cao điểm là khoảng một tuần trước Tết (từ 23 tháng Chạp) và một tuần sau Tết. Năm nay, xuân vận tại Trung Quốc được tính từ 1/2 đến 12/3, theo China News. Ảnh: China News. Đây được xem là "cuộc di dân lớn nhất lịch sử nhân loại" khi hàng trăm triệu người Trung Quốc làm việc tại các thành phố di chuyển về quê bằng tàu, xe, máy bay... Ảnh: China News. China News dẫn lời ông Liên Duy Lương, phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC), cho hay lượng người đi lại trong kỳ xuân vận năm nay ước đạt 2,98 tỷ lượt, ngang với năm ngoái. Ảnh: China News. So với năm ngoái, số người đi lại bằng tàu lửa và máy bay lần lượt tăng 8,8% và 10%, trong khi số người đi lại bằng đường bộ giảm 1,6%. Ảnh: China News. Ước tính lượng hành khách đi lại (bằng tất cả các loại phương tiện) trong ngày cao điểm nhất sẽ vượt 100 triệu lượt, theo NDRC. Ảnh: China News. "Khoảng 3 tỷ lượt đi lại trong thời gian 40 ngày sẽ là thách thức không nhỏ đối với ngành giao thông đất nước", Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức Bộ Giao thông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã. Theo số liệu của cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc được China News dẫn lại, khách đi tàu năm nay ước đạt 390 triệu lượt, tăng 31,31 triệu lượt so với năm ngoái. Mỗi ngày bình quân có 9,55 triệu lượt người đi tàu. Ảnh: China News. Một nhân viên đường sắt kiểm tra kỹ thuật trước khi tàu chạy. Trước kỳ xuân vận năm nay, toàn Trung Quốc có thêm khoảng 3.000 km đường sắt mới. Ảnh: China News. Mạng lưới đường sắt tại Trung Quốc tính đến cuối năm 2017 đã lên đến 127.000 km, bao gồm 25.000 km đường sắt cao tốc, theo Tân Hoa xã. Ảnh: Tân Hoa xã. Ngành đường sắt bổ sung thêm 576 đôi tàu vào lịch trình trước Tết và 665 đôi tàu sau Tết, bên cạnh 3.819 đôi tàu cố định mỗi ngày. Ảnh: China News. Các khu vực tập trung đông hành khách đi tàu trước Tết là Bắc Kinh, Quảng Châu và tam giác Thượng Hải - Nam Kinh - Hàng Châu. Trong khi đó, 5 điểm nóng sau Tết bao gồm Thành Đô - Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Xương, Hồ Nam và An Huy. Ảnh: China News. Khung cảnh tại ga tàu thủ đô Bắc Kinh sáng 1/2 với dòng người Trung Quốc về quê ăn Tết . Tết năm nay rơi vào ngày 16/2, trễ hơn so với năm trước. Ảnh: Tân Hoa xã. Nhà ga tại Thâm Quyến chật kín người sáng 1/2. Thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông là một trong những nơi thu hút lao động từ các tỉnh khác nhiều nhất Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.