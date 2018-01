Vụ trộm nữ trang táo tợn tại Italy

Theo các nhà điều tra, nhiều đồ trong bộ sưu tập trang sức “Treasures of the Mughals and the Maharajahs”, gồm nhiều đồ trang sức của các hoàng đế và thái tử Ấn Độ, và trị giá khoảng 1 triệu euro (1,2 triệu USD) đã "không cánh mà bay" ngày 3/1.

Ảnh minh họa. Bộ sưu tập này thuộc sở hữu của một thành viên gia đình Hoàng gia Qatar và đang được trưng bày tại cung điện Doge. Vụ trộm nữ trang xảy ra trong ngày cuối cùng của cuộc triển lãm kéo dài 4 tháng và trưng bày 270 món đồ được những người thợ lành nghề Ấn Độ chế tác cách đây 5 thế kỷ.

Kẻ trộm đã tắt hệ thống báo động chống trộm trước khi đánh cắp các món đồ quý báu trong hộp trưng bày được bảo vệ cẩn thận, sau đó lẩn vào đám đông và trốn thoát. Cảnh sát cho biết những tên trộm này rất tinh vi vì các phòng trưng bày đều được lắp hệ thống cảnh báo hiện đại.