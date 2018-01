Vũ khí phòng không nào của Nga sẽ bảo vệ World Cup 2018

Nga đã bắt đầu lên kế hoạch sử dụng những vũ khí - khí tài hiện đại nhất để ngăn chặn mọi âm mưu tấn công khủng bố dịp World Cup 2018.

Máy bay MiG-29 Fulcrum.

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin mới đây thể hiện quyết tâm đảm bảo World Cup 2018 diễn ra an toàn khi quyết định giao cho phó giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) phụ trách một cơ quan liên ngành đặc trách vấn đề an ninh cho sự kiện này.

Tên lửa phòng không của quân đội Nga.

Các quan chức thuộc FSB đã lên kế hoạch triển khai các tiêm kích siêu thanh MiG- 29, được trang bị tên lửa, pháo phòng không 30 mm, bảo vệ không phận khi các trận đấu đang diễn ra.

Trên mặt đất, hệ thống tên lửa phòng không S-400 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao 30 km, trong phạm vi 400 km, cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.