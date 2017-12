Vì sao ông Kim Jong-un đưa tướng cấp cao tới biên giới?

Ri Myong-su, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, đã được điều động tới biên giới nước này. Ông là một trong những người thân tín nhất của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

Tướng Ri ngồi cạnh ông Kim trong một lần thị sát bắn tên lửa.

Theo lệnh của ông Kim, ông Ri tới biên giới để đảm bảo không có bất kì vụ đào tẩu nào diễn ra tại biên giới giáp Hàn Quốc. Cách đây ít tuần, vụ đào tẩu của lính Triều Tiên sang Hàn Quốc khiến thế giới sững sờ. Nhiều người mô tả video an ninh ghi lại chẳng khác gì “trong một bộ phim”.

Thời điểm đó, binh sĩ Oh Chong-song, 24 tuổi, đã tìm cách đào tẩu khi lái một chiếc xe jeep qua khu vực phi quân sự DMZ. Oh bị bắn 5 phát và nằm bị thương trên đất trong 30 phút. Sau đó, Oh được các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cứu giúp.

Ngay sau vụ việc, ông Kim đã sa thải toàn bộ binh sĩ trong ca làm nhiệm vụ và trừng phạt chỉ huy biên giới. “Đây là điều bất thường khi tổng tham mưu trưởng, một trong những vị trí quan trọng nhất đất nước Triều Tiên , được cử tới khu vực biên giới”, một nguồn tin trả lời với hãng tin Yonhap.

Theo Daily Star, Triều Tiên đã xây dựng cổng, điểm kiểm tra an ninh và tường bê tông mới sau vụ đào tẩu. Hành động điều ông Ri tới biên giới cho thấy quyết tâm của ông Kim trong việc tránh tình trạng tương tự xảy ra.