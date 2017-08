Vết nhơ quá khứ không thể tin nổi của “bảo bối” điện ảnh Mỹ

Trong một trang trại phủ đầy hoa hồng trị giá 15 triệu USD ở Malibu, một người đàn ông trung niên đang tự tay chăm sóc 12 chú ngựa của mình. Người đàn ông đó cách đây hơn 10 năm là một tay nghiện nặng, ra vào tù như đi chợ nhưng hiện tại ông đã bước ra khỏi địa ngục, trở nên nổi tiếng và giàu có ở tuổi 50.

Robert Downey Jr thời đi tù như đi chợ. Ông chính là Robert Downey Jr, siêu sao hàng đầu Hollywood. Theo thống kê mới nhất, nam diễn viên “Iron man” đang đứng đầu danh sách nam diễn viên có mức cát-sê cao nhất thế giới. Trở thành con nghiện khi mới 8 tuổi Robert Downey Jr sinh ngày 4/4/1965, là con thứ hai trong gia đình có cha là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và mẹ cũng là một diễn viên. Vốn là con nhà nòi, nên Robert Downey Jr được cha mẹ dẫn dắt vào con đường diễn xuất từ lúc còn rất nhỏ, khi mới 5 tuổi. Tuy nhiên, dù là nghệ sĩ tài ba nhưng cha cậu lại nghiện ma túy nặng. Một hôm, khi nhìn thấy Downey Jr, lúc này 8 tuổi, ông đã đưa cho cậu một gói cần sa và bảo cậu hút thử. Vào cuối những năm 1970, khi Robert 13 tuổi, cha mẹ ly dị và anh sống với cha. Suốt thời gian này, hai cho con thường hút ma túy cùng nhau. "Khi cha cùng tôi sử dụng ma túy, đó như thể là việc ông ấy cố gắng muốn bày tỏ tình yêu dành cho tôi, theo cách mà chỉ ông ấy hiểu", Robert kể lại. Năm 1982, anh bỏ ngang việc học và chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Là một người tài năng, tương lai của Robert tưởng chừng trải đầy hoa hồng nhưng ma túy và tù tội đã phủ bóng đen lên con đường ấy. Khoảng cuối thập niên 90, Robert ra vào tù như đi chợ. Anh liên tiếp phạm những tội danh như tàng trữ, sử dụng chất ma túy và sử dụng vũ khí trái phép. Năm 1997, sau khi liên tục vắng mặt trong các cuộc xét nghiệm ma túy bắt buộc, Downey bị phạt 180 ngày tù giam tại Los Angeles. Đến năm 1999, Robert tiếp tục bị bắt vào tù vì tái nghiện. Vào năm 2000, sau khi ra trại cai nghiện, nam diễn viên tham gia bộ phim truyền hình đình đám "Ally McBeal" và nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Anh ngay lập tức nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2000 cũng như đề cử giải Emmy cho vai diễn xuất sắc này. Tuy nhiên, năm 2001, Robert Downey lại tái nghiện. Nam diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ chỉ kiếm được 8 xu cho mỗi giờ cọ rửa các chảo bánh pizza trong khu bếp trại giam. Không chỉ chịu đựng người chồng nghiện hút, vợ anh cũng quyết định ly hôn. Thời điểm đó, Robert Downey Jr trở thành một trò cười của cánh báo giới và dư luận. Người ta đua nhau tìm đọc những thông tin về tình trạng thảm hại của anh một cách thích thú, mặc dù không ai có thể phủ nhận được tài năng của anh. Suốt từ năm 1996 đến 2000, Downey đã bị bắt giữ nhiều lần với lời buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy. Anh thú nhận rằng, sở dĩ anh khó cai thuốc là bởi bản thân đã bị nghiện từ hồi mới 8 tuổi. Ma túy giống như một phần cuộc sống, một phần tuổi thơ của Downey Jr, và việc từ bỏ nó cũng khó khăn như từ bỏ một một phần cuộc sống, Con đường vươn tới một ngôi sao Thân tàn ma dại vì ma túy, danh tiếng, sự nghiệp, hôn nhân cũng mất hết, Robert Downey đã đặt quyết tâm cai nghiện cho bằng được. Sức mạnh của anh được tiếp thêm vào năm 2003, Robert Downey gặp người vợ hiện nay, nhà sản xuất Susan Levin. Levin đưa ra tối hậu thư rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn, nếu như anh không từ bỏ ma túy. Nhờ đó, anh càng quyết tâm thay đổi. Siêu sao hàng đầu Hollywood ở thời điểm hiện tại.

Kể về những ngày tháng đó, Robert cho biết: "Đó là một cuộc đấu tranh thực sự. Tôi tập thiền, tham gia các liệu pháp cai nghiện, cân bằng tâm lý. Bên cạnh tôi luôn có Susan và những người bạn thân nhất. Họ động viên và giúp đỡ tôi rũ bỏ được những điều tồi tệ".

Bằng nỗ lực tuyệt vời, Downey đã cai nghiện thành công và có được cơ hội trở lại điện ảnh.

Hàng loạt bom tấn có sự góp mặt của anh như "Iron Man", “Sherlock Holmes”, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Avengers", "Avengers: Age of Ultron", "Avenger: Age of Ultron" đều đạt doanh thu cao ngất ngưởng, đưa anh liên tiếp lọt vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất trong năm.

Nói về nỗ lực của mình để chiến thắng bản thân, Robert nói: “Đó là hang động tăm tối mà ai sa chân cũng cần phải thoát khỏi. Rất nhiều người đã cố gắng để thoát ra nhưng họ không làm được. Điều này chỉ có thể thành công khi bạn nhìn nhận thấu đáo ý nghĩa của nó, để từ đó quyết liệt từ chối sự an bài của số phận, bước xuyên qua những thử thách để rèn giũa mình thành một thỏi kim loại mạnh mẽ, kiên cường hơn”.