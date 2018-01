Vận đen “đeo bám” gia đình Clinton ngay đầu năm mới

Theo hãng thông tấn Reuters, vận rủi đến với gia đình Clinton bắt đầu từ vụ hỏa hoạn ở căn nhà dành cho các nhân viên Mật vụ sử dụng nằm trong khuôn viên tư dinh của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton xảy ra vào chiều ngày 3/1 tại khu Chappaqua, bang New York. Ảnh: CNN. Ngay lập tức, lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy bên trong căn nhà nói trên. Ảnh: The Journal News. Nguồn tin cho hay, đám cháy xuất phát từ tầng hai và sau đó đã được khống chế. May mắn không có người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Gia đình bà Clinton không có mặt tại khu nhà khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: Reuters. Được biết, cựu Tổng thống Mỹ Clinton đã mua dinh thự này với giá 1,7 triệu USD vào năm 1999. Đây là nơi ở chính của gia đình Clinton trong suốt gần 20 năm qua. Ảnh: Daily Mail. Căn nhà chính của dinh thự gồm có 5 phòng ngủ nằm trên diện tích gần 500 m2. Ảnh: Getty Images. Vợ chồng ông Bill Clinton đứng trước tư dinh của gia đình ở khu Chappaqua, New York, năm 2000. Ảnh: Telegraph. Chỉ vài ngày sau đó, vợ chồng cựu Tổng thống Clinton lại đón nhận tin không vui khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc điều tra mới nhằm vào bà Hillary Clinton. Ảnh: The Political Insider. FBI được cho là đang xem xét các khoản tiền tặng cho Quỹ Clinton của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: Los Angeles Times. Ngoài ra, FBI cũng kiểm tra kỹ việc tuân thủ các quy định thuế của tổ chức này. Ảnh: NBC News. Được biết, Quỹ Clinton được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thành lập năm 1997 nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo. Quỹ này được đăng ký như một tổ chức từ thiện xã hội và được miễn thuế thu nhập. Ảnh: Fortune. Mời độc giả xem video: Cháy nhà cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Nguồn: VTC News)

