“U23 Việt Nam khiến bóng đá Đông Nam Á ngẩng cao đầu”

Trận chung kết Giải U23 Châu Á 2018 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc hôm 27/1 với chiến thắng thuộc về các cầu thủ U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam, các hãng truyền thông nước ngoài không thể không dành những lời khen ngợi cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Hãy quên đi thất bại vừa rồi, giải thưởng thực sự dành cho U23 Việt Nam là khiến nền bóng đá Đông Nam Á ngẩng cao đầu” là tiêu đề bài viết của cây bút John Duerden trên trang Fox Sports Asia sau khi trận chung kết Giải U23 Châu Á kết thúc.

John Duerden của Fox Sports Asia tin rằng Việt Nam đã giành được giải thưởng thực sự tại Giải U23 Châu Á 2018. Ảnh chụp màn hình.

Theo cây viết thể thao John Duerden, những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện đã là một thành công của đội tuyển U23 Việt Nam và 2018 thực sự là một năm thể thao Đông Nam Á “lên ngôi”.

Trang ESPN cũng đưa tin về trận chung kết Giải U23 Châu Á giữa hai đội U23 Việt Nam – Uzbekistan vừa qua.

ESPN đưa tin về trận chung kết giữa U23 Việt Nam - Uzbekistan. Ảnh chụp màn hình.

"Những trái tim Việt Nam tan vỡ sau khi cầu thủ Andrey Sidorov ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, mang về chiến thắng cho Uzbekistan trong trận chung kết đầy tuyết ở Giải vô địch U23 Châu Á", phóng viên Paul Murphy của ESPN viết.

Đồng thời, cây bút Paul Murphy cũng ca ngợi tinh thần thi đấu đầy quả cảm của các cầu thủ Việt Nam - những người đã vượt qua Australia và Syria ở vòng bảng để đi tiếp, trước khi loại Iraq và tiếp đến là Qatar ở loạt luân lưu để vào chung kết.

Các cầu thủ Việt Nam và Uzbekistan trong trận chung kết. Ảnh: ESPN.

Tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan Siamsport đã tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu và không khỏi tiếc nuối trước thất bại vào phút chót của U23 Việt Nam.



“Thật đáng tiếc, giấc mơ vô địch của Việt Nam đã tan đúng phút thứ 120” là tiêu đề bài viết của Siamsport.

Còn theo tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan, mặc dù thất bại đáng tiếc trước U23 Uzbekistan nhưng U23 Việt Nam thực sự đã làm nên kỳ tích và những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm được thật đáng để ca ngợi.