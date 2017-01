Tuyết rơi giữa mùa hè ở New Zealand

Theo Stuff, tuyết bắt đầu rơi ở Cardrona Alpine Resort, gần thị trấn Wanaka vào chiều 21/1. Ban đầu,lượng tuyết khá ít, nhưng đã rơi nhiều hơn trong đêm. Đến sáng 22/1, tuyết vẫn tiếp tục rơi, khiến khu nghỉ mát này chìm dưới lớp tuyết dày 30 cm.

Matt McIvor, điều phối viên tiếp thị của Cardrona Alpine Resort, cho biết ông chưa bao giờ thấy tuyết rơi giữa mùa hè vào tháng 1 trong 5 năm làm việc tại khu nghỉ mát này.

Con đường đi vào khu du lịch bị tuyết phủ dày, khiến nhiều loại xe không di chuyển được. Ảnh: Ewan Mackie.

Một số du khách người Việt Nam và Trung Quốc cũng rất tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi thấy tuyết rơi giữa mùa hè như vậy. “Mọi người cảm thấy như đang sống trong mùa đông”, Matt McIvor nói.



Khu nghỉ mát Cardrona Alpine được mở cửa và thu hút du khách bởi các hoạt động mùa hè, bao gồm cả xe đạp leo núi, đi bộ. Tuy nhiên, tuyết rơi bất thường đã đặt dấu chấm hết cho những hoạt động này.

Tuyết cũng rơi dày ở khu trượt tuyết Remarkables, cách trung tâm Queenstown gần một giờ lái xe. Hiện tại tuyết đã ngừng rơi và nhiệt độ cũng đang tăng dần. Hiện tượng tuyết rơi giữa mùa hè cũng từng xuất hiện ở khu vực này vào mùa hè năm 2014.

Cameron Coutts (cơ quan dự báo thời tiết Metservice) cho biết tuyết rơi dày ở New Zealand vào thời điểm này là "khá bất thường". Trong tuần tới, tuyết có thể vẫn rơi nhẹ ở một số nơi, thời tiết cũng sẽ ấm hơn khiến một số khu vực sẽ giống như đang là mùa xuân.

Khí hậu New Zealand khá khác so với nhiều nơi trên thế giới. Mùa đông bắt đầu từ tháng 6-8, mùa xuân từ tháng 9-11. Tháng 1 là khoảng thời gian giữa mùa hè ở New Zeland với nhiệt độ trung bình khoảng 21 độ C.