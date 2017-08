Tử hình kẻ sát nhân hàng loạt ở Nga mang biệt danh "người sói"

Mikhail Popkov sinh ngày 7/3/1964 tại Nga. Trước khi làm nhân viên bảo vệ, ông ta từng là một cảnh sát mẫn cán. Elena, vợ của Popkov, cũng là một nữ công an.



Kẻ sát nhân hàng loạt này chia sẻ, năm 1992, bắt đầu phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Cũng kể từ đó, ông trở nên mất kiểm soát, liên tục đay nghiến vợ về cuộc tình tay ba. Vụ việc đã nuôi lòng hận thù với phụ nữ trong con người của Popkov.

Trong mắt những người quen, Popkov là người rất tốt bụng. “Cậu ta rất biết cách nói chuyện, hài hước và là "linh hồn" của những bữa tiệc”, một người bạn cũ của hung thủ bộc bạch. Ảnh: Vostochno-Sibirskaya Pravda. "Tôi là kẻ 2 mặt"



Khi vướng lao lý, Popkov vẫn luôn khẳng định với các điều tra viên rằng trong mắt vợ và con gái, ông ta là người chồng và người cha tốt.

"Tôi đã phục vụ trong ngành công an nhiều năm và nhận được sự tín nhiệm cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình mắc chứng bệnh tâm thần. Trong quá trình công tác, tôi thường vượt qua các bài kiểm tra sức khoẻ và được công nhận là đủ điều kiện", Popkov nói.

Tờ Komsomolskaya Pravda tiết lộ một số lời khai của Popkov: "Tôi là kẻ 2 mặt. Một mặt, tôi sống như người bình thường. Mặt khác, tôi lại muốn giết người".

Popkov kể lại trong suốt 18 năm quản lý khủng bố vùng Irkutsk của Siberia, ông ta lợi dụng vỏ bọc công an để tấn công các phụ nữ xấu số. Nạn nhân của Popkov ở độ tuổi từ 15 đến 38. "Họ thường là những phụ nữ đi bộ trên phố một mình vào ban đêm, không tỉnh táo, hành xử mất kiểm soát và không ngần ngại nói chuyện với tôi. Họ đồng ý lên xe và cùng tôi đi tìm kiếm cuộc phiêu lưu ân ái", Popkov chia sẻ.

Lợi dụng vỏ bọc của cảnh sát

Nói về lý do gây ra các vụ giết người, nạn nhân là phụ nữ, Popkov biện minh rằng một phần do thù hận vợ ngoại tình một phần do bị ám ảnh từ người mẹ nghiện rượu. Do đó, hắn thường chọn đến những "con mồi" có ngoại tình và tính cách giống 2 người phụ nữ trên.

Năm 1992 được cho là khoảng thời gian Popkov bắt đầu dấn thân vào vòng xoáy tội lỗi. Với biệt danh là "người sói", Popkov thường mặc bộ sắc phục cảnh sát, đậu xe bên ngoài các quán bar, nhà hàng để đợi những người phụ nữ xuất hiện. Sau khi tiếp cận và đề nghị giúp đỡ, hắn đưa họ tới những vùng rừng núi hẻo lánh để gây án.

Nạn nhân của sát nhân biệt danh người sói có thể là nhân viên bán hàng, công chức, nhân viên nhà máy, nhân viên văn phòng, bà nội trợ hay thậm chí gái mại dâm.

Mikhail Popkov tiết lộ có lần gã đã giết hại một giáo viên tại trường âm nhạc của con gái mình. "Xác của cô ta được tìm thấy trong rừng, cùng với thi thể của một phụ nữ khác. Con gái tôi xin tiền để quyên góp tổ chức lễ tang cho cô ta, và tôi sẵn sàng làm điều đó", Popkov lạnh lùng kể.

Năm 2000, Popkov liều lĩnh trở lại hiện trường gây án, nơi giết hại cô giáo Maria Lyzhina (35 tuổi) và Marina Chetverikova (20 tuổi). Do bất cẩn khi ra tay và trót để lại dấu vết nên Popkov đã quay lại hiện trường để xóa trước khi nhóm điều tra phát hiện.

"Tôi làm rất nhanh gọn, nhưng khá sốc khi thấy một nạn nhân vẫn còn sống. Tôi liền lấy xẻng kết liễu cô ta", tên sát thủ cho hay.

Trong những lần gây án, Popkov vài lần suýt sa lưới cảnh sát. Trong một vụ án đặc biệt vào năm 1998, nạn nhân Svetlana M (15 tuổi) đã trốn thoát và khẳng định rằng bị một cảnh sát cưỡng hiếp. Cô bé còn nhận dạng ra Popkov và chiếc xe của ông ta.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng bé gái bịa ra câu chuyện trên. Sau sự việc, Elena (vợ của Popkov) đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của chồng mình.

Dấu vết ADN vén màn bí ẩn

Trong những lần gây án, mặc dù đã xoá mọi dấu vết khá kỹ lưỡng và có người vợ làm "tay trong" nhưng Popkov không ngờ rằng có ngày hắn sa lưới bởi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cụ thể là công nghệ xét nghiệm ADN. Ngày 23/6/2012, nhóm điều tra đã bắt Popkov.

"Tôi thực sự không thể lường trước được việc kiểm tra ADN. Tôi sinh ra ở thế kỷ trước, mà không hề biết rằng hiện nay có nhiều công nghệ, phương pháp hiện đại đến vậy. Nhờ ADN mà tôi mới có thể ngồi trước mặt các anh”, tên sát nhân thản nhiên nói với nhóm điều tra.

Theo cảnh sát Nga, khi tội phạm bị bắt, cơ quan chức năng không thể nhận biết được hết mức độ nghiêm trọng tên này gây ra. Các điều tra viên cho biết, bị bắt nhưng hung thủ vẫn vẫn chối bỏ trách nhiệm về bất kỳ vụ giết người nào kể từ năm 2000. Hắn khẳng định đã không gây ra tội lỗi nào vào những năm sau đó khi biết bản thân bị chứng liệt dương.

Tuy nhiên, theo điều tra, từ năm 2000 đến năm 2010, Popkov có thêm 60 cáo buộc mới liên quan đến các vụ án giết người.

Tháng 1/2017, điều tra viên tuyên bố đã giải mã được 59 vụ giết người bí ẩn khác. Gần đây, Popkov thú nhận thực hiện 60 vụ giết người.

Như vậy, cùng với 22 vụ đã từng bị kết án, Popkov đã nâng số người bị sát hại lên con số 82. Tên này sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất ở Nga trong suốt thế kỷ 20 và 21.

Tại buổi xét xử, khi được tòa hỏi đã cưỡng hiếp và cướp đi bao nhiêu sinh mạng, Mikhail Popkov lạnh lùng, nhún vai trả lời: "Tôi không nhớ chính xác, tôi đâu có ghi chép lại". Đã có nhiều ý kiến cho rằng lời khai của Popkov không thành khẩn, nhằm trì hoãn quá trình chuyển từ nhà tù hiện tại đến khu trại giam khắc nghiệt hơn.

Ngày 14/1/2015, tòa tuyên án tử hình với Mikhail Popkov.

Về phần người vợ Elena (51 tuổi) và con gái Ekaterina (30 tuổi,) vẫn luôn tin rằng chồng và cha mình không phải kẻ giết người hàng loạt. Ekaterina chia sẻ: "Tôi không tin những điều này. Tôi mãi mãi là con gái của bố Popkov".

Cô gái nói: "Tôi muốn trở thành một nhà nghiên cứu tội phạm, vì vậy tôi thường đọc cuốn sách của các nhà điều tra viết về quá trình bắt những kẻ giết người hàng loạt".