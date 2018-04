Truyền thông nhà nước Triều Tiên hết lời ca ngợi thượng đỉnh liên Triều

Báo nhà nước Triều Tiên đã đăng tải 61 hình ảnh về cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In, đồng thời đề cập tới tuyên bố chung lịch sử giữa hai bên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 28/4 dành 4 trên 6 trang đăng tải chi tiết các hoạt động trong khuôn khổ cuộc hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tổng cộng 61 bức ảnh và nội dung kết quả cuộc hội đàm đã được công bố tới người dân Triều Tiên. Đáng chú ý, bản tin của Rodong Sinmun đề cập tới nhất trí của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Rodong Sinmun đăng tải về hội đàm thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: Yonhap.

Cũng trong ngày 28/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải riêng toàn văn nội dung tuyên bố chung Triều Tiên - Hàn Quốc sau cuộc hội đàm lịch sử tại Bàn Môn Điếm.

"Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề cùng quan tâm bao gồm cải thiện quan hệ hai miền, đảm bảo an ninh và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", KCNA thông báo tới người dân. KCNA sau đó miêu tả tiệc chiêu đã do Tổng thống Moon Jae In tổ chức "tràn ngập bầu không khí thân thiết của tình máu mủ".

Theo Yonhap, các nhà quan sát nhận định thông tin về quyết tâm phi hạt nhân hóa xuất hiện trong các bản tin chính thống cho thấy Bình Nhưỡng muốn công khai khả năng giải giáp hạt nhân trước công luận Triều Tiên, cũng như với toàn thế giới.

Tổng thống Moon Jae In nâng ly cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju. Ảnh: AFP.

Hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự hội đàm thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm . Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai miền diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm tính hòa giải và đoàn kết dân tộc như hai nhà lãnh đạo lần lượt bước sang lãnh thổ phía bên kia và trồng cây thông liên Triều mang tên "Hòa bình và thịnh vượng".

Các chuyên gia nhận định kết quả cuộc hội đàm liên Triều tạo tiền đề cho cuộc gặp mang tính then chốt với cục diện trên bán đảo Triều Tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cuộc gặp này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6.