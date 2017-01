Trùm đao phủ khét tiếng của IS bị đâm chết

Abu Sayyaf, đao phủ khét tiếng của IS - tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng bị một nhóm ẩn danh phục kích tiêu tiệt ở Mosul, Iraq.

Cái chết của Abu Sayyaf được đưa tin theo nhiều cách khác nhau. Một số hãng tin nói y bị bắn chết bởi một tay súng.

Tuy nhiên, Iraq News dẫn các nguồn tin an ninh cho biết tên đao phủ khét tiếng của IS bị đâm chết trong một cuộc phục kích ở khu vực al-Dasawa phía tây quận Nineveh, Mosul, nơi IS vẫn đang chiếm đóng.

Đao phủ có biệt danh Abu Sayyaf xuất hiện trong một video tuyên truyền của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Daily Mail.

Abu Sayyaf từng chặt đầu của hơn 100 người vô tội. Y được mệnh danh là một trong những đao phủ tàn bạo nhất của Nhà nước Hồi giáo và từng xuất hiện nhiều lần trong các video tuyên truyền của tổ chức khủng bố này.

"Abu Sayyaf biểu tượng cho sự tàn ác của nhóm khủng bố (IS)", Muhammad Yawar, phóng viên Iraq nói với ARA. Y cũng được cho là lãnh đạo của tổ chức này ở quận Nineveh, thành phố Mosul và là tên đao phủ thứ hai của IS bị tiêu diệt trong vòng vài ngày qua.