Tràn lan ảnh, video giả về cuộc không kích Syria

Hình ảnh, video từ các sự kiện không kích xảy ra ở các nước khác, thời gian khác nhưng đã được lấy và gắn cho vụ không kích Syria và lan truyền nhanh chóng trên Facebook, Instagram, Twitter...

Không chỉ các mạng xã hội, một số tập đoàn báo chí lớn như NBC News, Press TV, Telemundo cũng mắc lỡm vì đưa một đoạn video được cho là cuộc không kích mới đây vào Syria. Đoạn video này được chia sẻ nhiều nhất trong ngày 14 và 15/4, nhưng thực tế, đó là vụ không kích vào Ukraine. Chúng đã được đưa lên mạng lần đầu tiên vào tháng 2/2015 và đó là một cuộc pháo kích tại thành phố Luhansk của Ukraine.

Mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video về vụ tấn công này. Tuy nhiên, chúng đều là ngụy tạo hoặc nhầm lẫn.

Một đoạn video khác được cho là trận không kích sáng sớm của liên quân vào Trung tâm nghiên cứu Jamraya ở thủ đô Damascus của Syria. Đoạn video này mô tả đúng địa điểm, tuy nhiên, đó lại là sự kiện diễn ra từ tháng 1/2013 khi một cuộc không kích tương tự diễn ra tại trung tâm này nhưng do phía Israel thực hiện. Đoạn video này được cho là xuất phát trên các mạng xã hội sử dụng tiếng Ảrập.

Theo Nga và Syria, quân đội Syria đã sử dụng hệ thống phòng không hạ gục nhiều tên lửa của liên quân Mỹ, Pháp, Anh. Ngay sau đó, một đoạn video được đăng tải trên Twitter cho thấy, lực lượng phòng không Syria đã phản công nhanh chóng như thế nào. Tuy nhiên, đoạn video này thực chất là hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa của Ảrập Xêút bắn hạ tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen. Đoạn video gốc đã được hãng thông tấn Al-Arabia đăng tải và được cho là được lấy từ những nguồn không tên tuổi.

Một đoạn video khác liên quan cuộc chiến tại Yemen cũng được sử dụng tràn lan trên mạng và gán cho là cuộc không kích ngày 14/4 tại Syria. Đoạn video này cho thấy một vụ nổ lớn gần thành phố, nhưng không nói rõ là do Mỹ, Pháp, Anh thực hiện. Đoạn video này được đăng tải lần đầu tiên vào năm 2015 và được cho là vụ nổ tại Yemen sau cuộc không kích của liên minh do Ảrập Xêút đứng đầu và đánh trúng vào cơ sở vũ khí do phiến quân Houthi kiểm soát.