TQ triển khai trái phép chuyến bay dân dụng ra đảo Phú Lâm

Ngày 22/12, Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin Trung Quốc đã ngang nhiên bắt đầu triển khai các chuyến bay thuê bao dân dụng thường nhật ra đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. (Nguồn: wikimapia.org)

Chuyến bay đầu tiên xuất phát ngày 21/12 từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, và sẽ hoạt động hàng ngày với giá vé 1.200 nhân dân tệ (172,77 USD)/1 chiều.

Theo nguồn tin trên, sân bay trên đảo Phú Lâm là cơ sở hỗn hợp quân sự và dân sự, mới được Trung Quốc cấp phép phục vụ các hoạt động dân dụng từ hôm 16/12.

Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời mạnh mẽ phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa .

