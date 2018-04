Top "kho báu" đắt giá nhất thế giới bị đánh cắp

1. Đàn Gibson Stradivarus: 15 triệu USD



Ảnh: Wikipedia Gibson Stradivarus là một trong những cây đàn violin có giá trị lớn nhất thế giới, được tạo ra bởi một nhà chế tạo nhạc cụ vào năm 1713. Chiếc đàn từng bị đánh cắp 2 lần, vào năm 1919 và năm 1936 khi nhạc công Julian Altnam mang nó đi. Năm 1985, khi đang nằm trên giường bệnh, Altman thú nhận với vợ rằng, ông chính là thủ phạm của vụ trộm. Vợ ông sau đó đã mang chiếc violin đến giao nộp cho các cơ quan chức năng vào năm 1988. Trị giá của chiếc violin hiện nay là 15 triệu USD và chủ nhân của nó là nghệ sĩ dương cầm Joshua Bell. 2. Bức vẽ Nativity with St.Francis and St.Lawrence của Caravaggio: 20 triệu USD Ảnh: Wikipedia

Bức tranh tinh tế của Caravaggio - bậc thầy hội họa trong giai đoạn Baroque - ra đời vào năm 1609 và được treo tại nhà nguyện San Lorenzo ở Palermo, Ý. Tháng 10/1969, bức tranh cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác đã bị đánh cắp.

Người ta cho rằng, kẻ trộm bức tranh chính là các thành viên băng đảng mafia ở Sicily vốn nằm trong danh sách đen của FBI. Cho đến nay, tung tích của bức tranh vẫn là một ẩn số. Tính đến thời điểm hiện tại, bức tranh trị giá 20 triệu USD.

3. Bức tranh Pigeon Aux Petits Pois của Picasso: 28 triệu USD

Tác phẩm nghệ thuật này được Picasso vẽ vào năm 1911. Ngày 20/5/2010, 5 bức tranh biến mất khỏi bảo tàng Musee d’Art Moderne ở Paris. Chỉ có một cửa sổ bị vỡ và một ổ khóa đã được tìm thấy tại hiện trường. Tổng thiệt hại lên tới 123 triệu USD, trong đó bức tranh của Picasso trị giá 28 triệu USD.

Năm 2011, mặc dù nghi can của vụ án đã bị bắt nhưng bức tranh đã mãi không quay trở lại. Kẻ trộm khai sau khi trộm được bức tranh, quá hoảng sợ, nên hắn ném kiệt tác này vào thùng rác và có thể nó đã bị nghiền nát.

4. Sợi dây chuyền Patiala: 30 triệu USD

Nghệ nhân Cartier đã tạo ra chiếc dây chuyền sang trọng Patiala cho Hoàng tử Bhupinder Singh của Patiala, Ấn Độ vào năm 1982. Chiếc dây chuyền là sự kết hợp của 2930 viên kim cương các loại cùng với viên kim cương De Beers 428 carat - viên kim cương lớn thứ 7 thế giới.

Năm 1948, bộ trang sức lộng lẫy này biến mất khỏi kho báu của Hoàng gia Patiala. Sau khi được tìm thấy, người ta phát hiện ra sợi dây chuyền bị thiếu viên kim cương De Beers, những viên kim cương ngọc bích của Miến Điện và một số viên loại khác.

5. Bức tranh tự họa của Rembrant: 37 triệu USD

Tác phẩm nghệ thuật này đã may mắn được tìm thấy và phục hồi gần như nguyên vẹn. Tháng 12/2000, trong một cuộc xung đột vũ trang, kiệt tác này cùng với bức tranh A Young Parisienne and Conversation của Renoir đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng quốc gia ở Stockholm (Thụy Điển).

Năm 2005, bức chân dung của Rembrandt được tìm thấy tại Copenhagen (Đan Mạch), trong khi đó, bức tranh của Renoir được tìm thấy ở Los Angeles (Mỹ) một năm sau đó, nhưng bức tranh đã bị cắt một phần.

6. Kiệt tác Third Imperial Fabergé Egg: 33 triệu USD

Gia đình Fabergé đã chế tạo tổng cộng 50 quả trứng được làm từ châu báu cho Hoàng gia Nga từ năm 1885 cho đến trước cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917. Trong vụ hỗn chiến, 8 quả trứng bị nhà cách mạng Bolshevik tịch thu và thất lạc.

The Third Imperial Egg là quả trứng của gia đình Fabergé được tìm thấy. Nó xuất hiện vào năm 2012 tại một đại lý phế liệu kim loại ở vùng Trung Tây nước Mỹ.

7. Bức vẽ Poppy flowers của Van Gogh

Bức tranh Poppy flowers của Van Gogh vẽ một bình hoa anh túc màu vàng và màu đỏ, trị giá 55 triệu USD. Van Gogh vẽ bức tranh này năm 1880 và nó bị đánh cắp 2 lần vào năm 1977 và 2010.

Hiện cơ quan chức năng vẫn treo thưởng 200.000 USD cho người nào cung cấp thông tin về vị trí bức tranh.

8. Cellini Salt Cellar: 65 triệu USD

Tác phẩm điêu khắc bằng vàng trang nhã này được hoàn thành bởi nghệ nhân người Ý Benvenutto Cellini vào năm 1543. Kiệt tác là món quà dành cho vua Francis I của Pháp và được coi là “Mona Lisa phiên bản điêu khắc”.

Tháng 5/2003, tác phẩm nổi tiếng này biến mất khỏi Bảo tàng Kunsthistorusches ở Vienna (Áo). May mắn thay, nó đã được tìm thấy vào tháng 1/2006 tại một khu rừng ở Áo, sau khi tên trộm Robert Mang thú tội.

9. Bức tranh Madonna Of The Yarnwinder của Da Vinci: 65 triệu USD

Một trong hai phiên bản của Madonna of The Yarnwinder là Buccleuch Madonna do Da Vinci vẽ đã bị đánh cắp khỏi lâu đài Drumlanrig ở Scotland năm 2003. Bức tranh từng được treo ở đó suốt 236 năm. Sau nhiều năm mất tích, tác phẩm quý giá đã trở về với chủ nhân của nó, Công tước thứ 10 của Buccleuch vào năm 2007.

10. The boy in the Red Vest của Cézanne: 91 triệu USD

Bức tranh The boy in the Red Vest được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của Paul Cézanne. Boy in the Red Vest được vẽ vào năm 1890 và biến mất khỏi tổ chức E.G. Bührle ở Zurich, Thụy Sĩ. Thủ phạm chính là 3 tay súng vũ trang. Năm 2012, bức tranh đã may mắn được tìm thấy ở Serbia. Giá trị của bức tranh lên tới 91 triệu USD.