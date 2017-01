Top địa điểm du lịch giá nào cũng phải đi trong năm 2017

New Zealand

Nhiều du khách đặc biệt là những người yêu thích giải trí ngoài trời, thì đất nước New Zealand sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Những thắng cảnh ở New Zealand sẽ khiến bạn ấn tượng mãi với những dãy núi và rừng cây xanh bạt ngàn; kế bên là những bãi biển còn hoang sơ và cả những miệng núi lửa cao chót vót… Theo đó, số lượng khách du lịch đến New Zealand ngày càng tăng, số lượng du khách năm 2016 đã tăng gần gấp đôi so với năm trước. Những chuyến bay thẳng đến địa điểm du lịch này phần nào đã giảm được nhiều chi phí so với trước đây. Hiện giá dịch vụ trọn gói dành cho một người chỉ khoảng 1.300 USD, trong khi mức phí của những năm trước lên đến 2.000 USD. Vương Quốc Anh

Đây cũng là một nơi cực kỳ lý tưởng để bạn đi du lịch trong năm nay. Đồng bảng Anh đã giảm đáng kể so với đồng USD trong những tháng gần đây. Do vậy giá vé máy bay cũng giảm nếu bạn đặt vé từ bây giờ. Theo bà, Jeanenne Tornatore, biên tập viên cao cấp cho tờ Orbitz.com, một trong những cách tốt nhất để đến Anh là nên đặt trọn gói (trong đó gồm cả giá vé máy bay và khách sạn) cho kỳ nghỉ của mình vì chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Theo đó, những khách sạn bốn sao ở các khu vực phổ biến như Colwyn, North Wales, trung bình chỉ 94 USD một đêm vào tháng Giêng. Vùng Vịnh của Florida, Mỹ

Các rìa phía Tây của Sunshine State bao gồm các thành phố như Clearwater, Tampa và St. Petersburg được mệnh danh là những vùng biển xanh với bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Gần đây hơn, 7 khách sạn mới mở ở khu vực này trong năm 2016, cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho du khách khi mà sự cạnh tranh ngày càng cao. Thêm vào đó, hàng không giá rẻ tại Allegiant bay vào sân bay St Pete-Clearwater từ 20 thành phố của Mỹ, và hầu hết các hãng hàng này có giá rất cạnh tranh nên du khách đã phần nào hưởng lợi được các dịch vụ trên. Iceland

Đất nước này luôn nằm trong kế hoạch du lịch của du khách, bởi những thắng cảnh đẹp hút hồn nơi đây. Bà Jeanenne Tornatore, Biên tập viên cao cấp trang Orbitz.com cho biết: "Iceland là một trong những lựa chọn hàng đầu của tôi cho điểm đến du lịch trong năm 2017. Một lý do nữa là một số hãng hàng không đã được cung cấp các chuyến bay trực tiếp đến Reykjavik có giá vé rất cạnh tranh". Peru

7 hãng hàng không Mỹ bay liên tục không nghỉ trong ngày để đến thành phố Lima, Peru. Đây là cơ hội để du khách có thể lựa chọn cho mình loại máy bay phù hợp nhất. Peru nổi tiếng không chỉ bởi nó được biết đến là quê hương của con đường mòn Inca hay thánh địa Mecca huyền bí, mà còn bởi vẻ đẹp vô cùng hoang dã vốn là thiên đường dành cho những du khách yêu thích phiêu lưu mạo hiểm. Peru là quốc gia có văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc kết hợp với cảnh đẹp của những dãy núi hoang sơ, kì vĩ. Peru năm nay được xem là một năm bùng nổ về du lịch.

