Tổng thống Trump dạy con thành công ra sao?

Trải qua ba cuộc hôn nhân, Tổng thống Trump có tất cả 5 người con và 9 đứa cháu. Ngoại trừ cậu con trai út Barron của đệ nhất phu nhân Melania Trump mới 11 tuổi, và một người con gái tên là Tifany của người vợ thứ hai chưa có gì nổi bật, ba người con (hai trai một gái) của ông với người vợ đầu đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng.



Trong đó, đáng kể nhất phải kể tới tiểu thư Ivanka sinh năm 1981. Cô từng lọt vào top 40 doanh nhân quyền lực dưới tuổi 40 của tạp chí Forbes và được Diễn đàn Kinh tế thế giới bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Năm 2017, Ivanka xuất bản cuốn sách Women Who Work - Rewriting the rules for success (tạm dịch Phụ nữ làm việc - Viết lại những nguyên tắc thành công), độc giả đã có thêm thông tin để hiểu về những ảnh hưởng cũng như cách giáo dục của gia đình ông Trump với các con.

Ông Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tranh cử năm 2016, bên cạnh ông là con gái Ivanka Trump - Ảnh: Reuters

Không ép con phải giống mình

Ivanka nhớ mãi câu chuyện xảy ra năm cô đang là sinh viên đại học. Bữa đó bà Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí Vogue, một người cô rất ngưỡng mộ, gọi điện tới nhà, nói là bà biết cô sắp tốt nghiệp và mời cô về làm việc tại tạp chí vì biết cô cũng rất đam mê thời trang, trước đó Ivanka từng làm người mẫu tuổi teen.

Vì đã nhận lời làm việc với Công ty Forest City và muốn trở thành một nhà xây dựng, nên cô đã cảm ơn và lịch sự từ chối đề nghị của bà. Ngay sau đó cô gọi điện kể lại sự việc cho cha.

"Cha nghĩ là con nên cân nhắc chuyện đó, Ivanka" - câu nói của ông Trump khiến cô con gái bối rối.

"Làm việc tại Vogue có vẻ rất hấp dẫn. Bà Anna là người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Con có thể học hỏi được nhiều điều từ bà ấy" - ông Trump tiếp.

Ivanka đã sốc khi thấy cha khuyên mình nên cân nhắc về một công việc không phải thuộc lĩnh vực bất động sản. Bởi trong suốt một thời gian dài, đó là tất cả những gì hai cha con thường nói với nhau.

Cô thoáng buồn và đôi chút tâm tư, không biết có phải cha nghi ngờ khả năng của cô trong lĩnh vực bất động sản và không muốn cô tham gia việc kinh doanh của gia đình hay không.

Tới ngày tốt nghiệp đại học, cô trở lại chất vấn cha thêm lần nữa việc này. Khi đó ông Trump bảo với con là ông không hề nghi ngờ năng lực của con, nhưng khi ông nói con gái cân nhắc về đề nghị công việc của bà tổng biên tập tạp chí Vogue là bởi ông muốn con có cơ hội suy nghĩ thật nghiêm túc và thấu đáo về chuyện liệu bất động sản có là đam mê thực sự của con hay không.

Ivanka viết: "Cha tôi muốn tôi chọn nghề bất động sản là cho tôi chứ không phải cho ông ấy. Ông ấy muốn chắc chắn rằng nó là đam mê của tôi và để tôi không bỏ lỡ các cơ hội tuyệt vời khác trong việc phát triển bản thân và sự nghiệp".

Đam mê + nỗ lực = thành công

Trong cuốn sách của mình, Ivanka chia sẻ về "bí mật" thành công đã được cha dạy cho: "Cha tôi luôn bảo nếu con yêu những gì con làm và làm việc thực sự, thực sự chăm chỉ, con sẽ thành công. Đây là nguyên tắc cơ bản của việc tạo dựng và duy trì văn hóa thành công và cũng là ngọn đèn chỉ lối với cá nhân tôi".

Cùng với bài học của cha và những trải nghiệm về sau, nữ doanh nhân nổi tiếng này cũng tin rằng "niềm đam mê, kết hợp với sự kiên trì sẽ là một đối trọng tuyệt vời, quan trọng hơn cả giáo dục hay kinh nghiệm trong việc đạt được thành công" của mỗi người.

Ivanka viết: "Cả cha lẫn mẹ tôi đều tin rằng nếu bạn toàn tâm toàn ý với những gì bạn yêu thích, bạn có thể gặt hái được những điều tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không có niềm đam mê thực sự với những việc bạn làm, bạn sẽ luôn thua cuộc trước những người có niềm đam mê ấy".

Học hỏi và lắng nghe phản biện

Là con gái của một tỉ phú thành đạt, một bậc thầy về đàm phán, thương thuyết, Ivanka Trump tin rằng muốn thành công ai cũng cần tìm kiếm thông tin và sự hỗ trợ của người khác, đặc biệt là nỗ lực tìm kiếm cơ hội được lắng nghe ý kiến của những người thông thái.

Cô viết: "Cha tôi là tấm gương lớn trong việc này. Một trong những lý do giúp ông trở thành nhà xây dựng thành công là vì ông chịu lắng nghe mọi người.

Người ta chắc chắn biết rằng ông đã có những quan điểm rất mạnh mẽ; song một điều mà ít người biết hơn là cách mà ông thiết lập những quan điểm ấy, bằng cách hỏi ý kiến phản hồi của những người đang thực hiện công việc.

Khi ông tới một công trường xây dựng, ông sẽ hỏi chuyện người giám sát, thợ sơn, các kỹ sư, thợ điện về những cảm nhận thực lòng của họ về dự án, về suy nghĩ của họ nên làm gì để tiến hành mọi việc khác đi hoặc tốt hơn không".

Giống như cha mình, Ivanka hiểu rằng không ai có thể bắt cô phải làm theo tất cả những lời khuyên ấy. Nhưng các ý kiến của các bậc thầy trong lĩnh vực chuyên môn thì luôn đáng được trân trọng và cân nhắc thấu đáo.

Cô cũng tránh việc trao đổi với những người chỉ hùa theo ý kiến của mình hoặc đưa ra những quan điểm thiếu khách quan.