Toàn cảnh thiên tai khủng khiếp trên thế giới năm 2017

Động đất là một trong những thảm họa thiên nhiên gây nhiều chết chóc nhất trong năm 2017. Tối 12/11 vừa qua, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Iran-Iraq, cướp đi sinh mạng của hơn 450 người và khiến hàng nghìn người khác bị thương. Ảnh: Reuters. Trước đó, tháng 9/2017, trận động đất mạnh ở Mexico đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ảnh: Lực lượng cứu hộ và binh sĩ Mexico tìm kiếm những người còn sống trong một tòa nhà bị sập ở khu Obrera, Thành phố Mexico, ngày 20/9/2017. Ảnh: Reuters. Bà Tomasa Mozo, 69 tuổi, đứng trong ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất ở San Jose Platanar, Mexico, ngày 28/9. “Tôi e rằng phải dọn ra ngoài vì không thể ngủ được trong ngôi nhà này”, bà Mozo chia sẻ. Ảnh: Reuters. Những đám cháy rừng kinh hoàng tại bang California (Mỹ) trong tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Ảnh: Cảnh tượng tiêu điều sau đám cháy Tubbs ở Santa Rosa, bang California, ngày 11/10. Ảnh: Reuters. Lực lượng cứu hộ cố đẩy một chiếc ô tô bị mắc kẹt giữa đống bùn đất sau một trận lũ lụt ở Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 17/7. Ảnh: Reuters.Siêu bão Harvey đổ bộ vào bang Texas (Mỹ) hồi tháng 8/2017 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Ảnh: Người dân sơ tán dưới mưa do bão Harvey ở Beaumount Place, Houston, bang Texas, ngày 28/8. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng cháy rừng kinh hoàng ở thị trấn Litueche, vùng O’Higgins, miền nam Chile, ngày 24/1. Ảnh: Reuters. Hàng trăm người dân ở Carolina, Puerto Rico, phải sống trong cảnh tối tăm do mất điện sau khi siêu bão Maria càn quét qua nơi này. Ảnh chụp ngày 30/9/2017. Ảnh: Reuters. Xác chết của nhiều gia súc trên bãi cỏ bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở Higgins, bang Texas, ngày 12/3. Ảnh: Reuters. Cháy rừng dữ dội tại Bồ Đào Nhà hồi tháng 10/2017 đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Ảnh: Bên trong một ngôi nhà bị bà hỏa thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở Vila Nova, gần Vouzela, ngày 16/10. Ảnh: Reuters. Trận động đất mạnh 7 độ richter ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hồi tháng 8/2017 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 175 người bị thương. Ảnh: Reuters. Một chú chó chờ được giải cứu sau vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra ở Manizales, Colombia, ngày 19/4. Ảnh: Reuters. Hình ảnh cháy rừng ở Cape Town, Nam Phi, nhìn từ xa ngày 13/10. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng phố biến thành sông trên đường Tidwell, Houston, bang Texas, ngày 28/8 sau khi siêu bão Harvey quét qua nơi này. Ảnh: Reuters. Biển nước mênh mông bao vây một ngôi nhà ở Morigaon, bang Assam, Ấn Độ, ngày 17/8. Ảnh: Reuters. Lũ quét kinh hoàng tấn công các khu vực phía tây thủ đô Athens, Hy Lạp, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh: Một chiếc ô tô bị hư hại ở Mandra, Hy Lạp, ngày 16/11. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video về trận động đất ở Iran-Iraq hôm 12/11 (Nguồn: PressTV)

