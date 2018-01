Toàn cảnh cuộc biểu tình chống chính phủ dữ dội ở Iran

Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Iran từ ngày 28/12 nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp, tham nhũng và giá cả leo thang trong suốt những tháng cuối năm 2017. Ảnh: FNA. Theo hãng thông tấn Reuters, các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp. Báo cáo cho biết, trong ngày 31/12 đã có 13 người thiệt mạng và con số này có thể còn gia tăng. Ảnh: Reuters. Trong đó, hai người đã bị bắn chết tại thị trấn Izeh và ba người khác được cho là đã thiệt mạng tại Isfahan sau khi lực lượng an ninh Iran nổ súng. Ảnh: Twitter. Ngoài ra, theo các nhà chức trách, hàng trăm người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ. Ảnh: The Sun. Một cô gái tham gia biểu tình tại trường Đại học Tehran hôm 30/12. Ảnh: AP. Trong khi đó, tại thành phố Najafabad, người biểu tình đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát Iran, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Ảnh: Reuters. Người dân Iran đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Tehran hôm 30/12/2017. Ảnh: AP. Các sinh viên "đối đầu" với lực lượng cảnh sát Iran tại trường Đại học Tehran. Ảnh: The Sun. Hơi cay mù mịt tại khu vực trường Đại học Tehran. Ảnh: The Sun. Cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, Izeh, Kermanshah, Khorramabad, Shahinshahr và Zanjan,...Đây là làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ năm 2009. Ảnh: Reuters. Các sinh viên tham gia biểu tình bên trong trường Đại học Tehran ngày 30/12/2017. Ảnh: AP. Cảnh sát sử dụng vòi rồng giải tán đám đông người biểu tình ở quảng trường Ferdowsi, thủ đô Tehran. Ảnh: BBC. Mời độc giả xem video: Biểu tình chống chính phủ ở Iran (Nguồn: Daily Mail)

