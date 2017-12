Tiết lộ không ngờ nơi ông Trump sống trong 340 ngày làm tổng thống

Tờ Wall Street Jornald tiết lộ, 340 ngày trong năm đầu tiên giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có tới 100 ngày sống tại các dinh thự ở ngoại ô thủ đô, bang New Jersey và Florida. Ảnh: BI. Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ dành phần lớn thời gian ở Câu lạc bộ golf tại Bedminster (New Jersey) và dinh thự Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, bang Flordia. Ảnh: AP. Được biết, ông Trump thường tổ chức các sự kiện như đám cưới hoặc gây quỹ từ thiện tại Câu lạc bộ golf ở Bedminster. Ảnh: BI. Đám cưới của con gái Tổng thống Trump, Ivanka, đã diễn ra tại khu biệt thự này vào năm 2009. Ảnh: BI. Không gian bên trong một tòa nhà thuộc Câu lạc bộ golf của ông Trump tại Bedminster. Ảnh: BI. Trong gần một năm qua, Tổng thống Trump cũng dành khoảng 40 ngày tại khu nghỉ dưỡng sang trọng của gia đình Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Fortune. Mar-a-Lago Club là khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump bên bãi biển với các phòng, căn hộ suite, spa và biệt thự trải rộng trên 20 hecta. Ảnh: Independent. Mar-a-Lago Club từng là một trong những khách sạn với 118 phòng được xây từ những năm 1920. Sau đó, ông Trump mua lại khách sạn vào năm 1985, cải tạo và biến nó thành khu nghỉ dưỡng "sang chảnh" như hiện nay. Ảnh: TIME. Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago nhìn từ trên cao. Ảnh: Ảnh: The New York Times. Theo Không quân Mỹ, các chuyến bay của ông Trump đến Mar-a-Lago tiêu tốn của ngân khố khoảng 6 triệu USD, đó là chưa tính các chi phí sinh hoạt và làm việc của đội ngũ an ninh. Ảnh: Telegraph. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Nhà Trắng (Nguồn: Daily Mail)

