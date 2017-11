Tiếc ngẩn ngơ những “thiên đường hạ giới” nhưng cấm du khách

Đường cao tốc Karakoram nối Pakistan và Trung Quốc có phong cảnh vô cùng đẹp không khác gì " thiên đường chốn hạ giới". Tuy nhiên, đường cao tốc này bị đóng cửa vào mùa đông do thường xuyên xảy ra những vụ sạt lở đất và tuyết lở. Ảnh: Brightside. Những ai không phải tín đồ Hồi giáo sẽ bị cấm vào Thánh địa Mecca và Medina, nơi có những cung điện, nhà thờ Hồi giáo và đồ tạo tác rất ấn tượng. Ảnh: Brightside. Ga tàu điện ngầm Cincinnati là một trong những ga tàu điện ngầm lớn nhất bị bỏ hoang ở Mỹ. Trong quá trình xây dựng, ga tàu này đã bị sập khiến nhiều công nhân thương vong. Trên thực tế, du khách có thể vào tham quan nơi này, nhưng chỉ được phép vào tháng 5 hàng năm. Ảnh: Brightside. Đảo Rắn ở Brazil không có ai sinh sống và chỉ có duy nhất một ngọn hải đăng tự động, bởi lẽ đây là nơi cư ngụ của nhiều loài rắn độc đáng sợ. Ảnh: Brightside. Đảo Pitcairn, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, chỉ có 50 người sinh sống nhưng hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Chủ yếu cư dân sinh sống ở đây là hậu duệ của các thủy thủ trên con tàu HMS Bounty. Ảnh: Brightside. Khu bảo tồn bộ lạc Javari nằm trên biên giới Brazil và Peru cũng hoàn toàn không liên lạc với nền văn minh bên ngoài. 150 cư dân ở đây được cho là con cháu của những người nô lệ. Do lo ngại cho sự an toàn của cư dân nơi này nên các nhà chức trách cấm du khách đến đây tham quan. Ảnh: Brightside. Thị trấn Oymyakon là nơi có người ở lạnh nhất trên thế giới. Thời tiết khắc nghiệt ở đây khiến du khách khó tiếp cận nơi này. Ảnh: Brightside. Mêdog là một huyện của địa khu Nyingchi, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Đây là một vùng đất linh thiêng của những người theo Phật giáo. Để đến được Mêdog, người ta sẽ phải đi bộ qua ngọn núi hiểm trở và một cây cầu dài hơn 300 mét bắc qua vực thẳm. Ảnh: Brightside. Núi Athos là một ngọn núi và một bán đảo ở Macedonia, Đông Bắc Hy Lạp. 20 tu viện tuyệt đẹp tọa lạc trên ngọn núi kỳ vĩ này nhưng phụ nữ bị cấm đến đây. Ảnh: Brightside. Thị trấn Kronstad ở Nga thu hút rất đông du khách nhờ những pháo đài cổ được xây dựng với mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, hiện giờ, hầu hết các pháo đài đã bị đóng cửa do chúng không an toàn cho du khách. Ảnh: Brightside. Mezhgorye là một trong những thị trấn khép kín nhất ở nước Nga. Mặc dù vậy, trong thị trấn này không hề có viện nghiên cứu, cơ sở quân sự, vũ khí hạt nhân nào,… Ảnh: Brightside.

