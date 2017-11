Thủ tướng Iraq: Cuộc chiến chống IS “ngốn” hơn 100 tỷ USD

(Kiến Thức) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết cuộc chiến chống phiến quân IS đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 100 tỷ USD trong ba năm qua.

Asharq Al-Awsat đưa tin ngày 12/11, phát biểu trong chuyến thăm Karbala nhân dịp kỷ niệm lễ Arbaeen thường niên hôm 11/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng thiệt hại ước tính do phiến quân IS gây ra có thể gấp nhiều lần so với con số 100 tỷ USD.

“Đó (100 tỷ USD) mới chỉ là con số thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng”, Thủ tướng Haider nói thêm.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: Reuters.

Theo tờ DW, Thủ tướng al-Abadi cho biết chỉ là ảo tưởng khi cho rằng các nước trong khu vực này không bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực nhóm họp để nỗ lực ngăn chặn một “thế thệ mới của chủ nghĩa khủng bố nổi lên”.

Vị quan chức hàng đầu chính phủ Iraq cũng cảnh báo những hậu quả nguy hiểm do leo thang căng thẳng trong khu vực có thể khiến chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ. Ông cam kết rằng, với kinh nghiệm sẵn có, Iraq sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn mối nguy cơ này xảy ra.

Thủ tướng al-Abadi nói thêm Iraq đã chấm dứt sự hiện diện của phiến quân IS tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, một hệ tư tưởng khủng bố đang trỗi dậy, đặc biệt là với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông.