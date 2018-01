Thót tim cảnh máy bay chở 168 người suýt lao xuống biển

Theo Daily Mail, chiếc máy bay suýt lao xuống biển là phi cơ thuộc hãng hàng không Pegasus. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào sáng ngày 14/1 (giờ địa phương) tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã bị chệch khỏi đường băng, tiếp tục lao xuống lưng chừng vách đá và dừng lại ở vị trí chỉ cách Biển Đen vài mét. Ảnh: Twitter. Được biết, bánh xe máy bay mắc kẹt trong bùn nên nó mới không bị lao xuống biển. Ảnh: Getty Images. Một số hình ảnh của hãng tin Dogan cho thấy có khói bốc lên từ phi cơ vừa gặp nạn. Ảnh: The Sun. Hãng hàng không Pegasus xác nhận, toàn bộ 168 hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. May mắn không có ai bị thương trong sự cố hàng không hy hữu này. Ảnh: Ruptly. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ và khóc thét trong lúc được sơ tán. Ảnh: The Sun. Vụ việc đã khiến sân bay Trabzon ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ, sau đó đã được mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Ảnh: The Sun. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/1. Ảnh: Ruptly. Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Ruptly. Mời độc giả xem thêm video: Máy bay chệch khỏi đường bằng, suýt lao xuống biển ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, chiếc máy bay suýt lao xuống biển là phi cơ thuộc hãng hàng không Pegasus. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào sáng ngày 14/1 (giờ địa phương) tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã bị chệch khỏi đường băng, tiếp tục lao xuống lưng chừng vách đá và dừng lại ở vị trí chỉ cách Biển Đen vài mét. Ảnh: Twitter. Được biết, bánh xe máy bay mắc kẹt trong bùn nên nó mới không bị lao xuống biển. Ảnh: Getty Images. Một số hình ảnh của hãng tin Dogan cho thấy có khói bốc lên từ phi cơ vừa gặp nạn. Ảnh: The Sun. Hãng hàng không Pegasus xác nhận, toàn bộ 168 hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. May mắn không có ai bị thương trong sự cố hàng không hy hữu này. Ảnh: Ruptly. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ và khóc thét trong lúc được sơ tán. Ảnh: The Sun. Vụ việc đã khiến sân bay Trabzon ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ, sau đó đã được mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Ảnh: The Sun. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/1. Ảnh: Ruptly. Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Ruptly. Mời độc giả xem thêm video: Máy bay chệch khỏi đường bằng, suýt lao xuống biển ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Daily Mail)