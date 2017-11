Thói quen du lịch sang trọng của Tổng thống Donald Trump

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và gia đình nổi tiếng với phong cách sống thượng lưu, xa xỉ. Ông và gia đình thường xuyên di chuyển trên chiếc phi cơ riêng và ở tại các khách sạn hạng sang trên khắp thế giới. Ảnh: Time. Sau khi nhậm chức, ông Trump chủ yếu dành kỳ nghỉ ở hai khu bất động sản của mình tại Mỹ: Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) và CLB golf Trump National (Bedminster, New Jersey). Ảnh: Washington Times. Mar-a-Lago là một khu nghỉ dưỡng nằm ở Florida, được Marjorie Merriweather Post xây dựng trong khoảng 1924-1927. Khu dinh thự 126 phòng này có hộp đêm Mar-a-Lago chỉ tiếp các hội viên đã đăng ký, với phòng khách, spa và các tiện ích kiểu khách sạn khác. Ảnh: Cnbc. Năm 1985, ông Trump mua lại dinh thự này và giao cho vợ cũ là bà Ivana quản lý. Sau hai lần ly hôn, ông vẫn giữ được Mar-a-Lago. Gia đình ông Trump ở khu vực riêng tách biệt trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Independent. Từ khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên ở đây và gọi nơi này là “Nhà Trắng mùa đông” hay “Nhà Trắng miền Nam”. Đây là dinh thự lớn thứ 20 ở Mỹ. Ảnh: Vanityfair. Sân golf Trump National có 36 lỗ, với chi phí hội viên CLB lên tới hơn 300.000 USD. Năm 2017, khu dinh thự của sân golf trở thành một trong ba nơi ở chính thức của tổng thống. Ảnh: Business Insider. Từ tháng 5/2017, ông Trump bắt đầu sử dụng dinh thự này làm nơi nghỉ cuối tuần. Địa điểm này còn được gọi là “Nhà Trắng mùa hè”. Tháng 8/2017, ông đã ở đây 17 ngày trong lúc Nhà Trắng được sửa chữa và nâng cấp. Ảnh: Savejersey. Trong thời gian nghỉ ở đây, ông Trump thường xuyên ra sân chơi golf và thư giãn trong khuôn viên CLB. Ảnh: The Inquisitr. Các thành viên khác trong gia đình ông Trump cũng thường xuyên thực hiện chuyến đi tới những vùng đất nổi tiếng trên thế giới. Hai con trai của ông, Eric và Donald Junior, đã đi nghỉ ở khu nghỉ dưỡng PER AQUUM Niyama ở đảo Dhaalu, Maldives, vào đầu năm 2017. Ảnh: Niyama. Resort hạng sang này có 86 biệt thự, trong đó có 4 biệt thự bãi biển và 2 biệt thự mặt nước với bể bơi riêng. Các căn biệt thự này đem lại sự riêng tư tuyệt đối, một lựa chọn thích hợp cho người trong gia đình Tổng thống Mỹ. Ảnh: TravelPlusStyle. Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner cũng đến các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng đắt đỏ, như tắm nắng trên du thuyền 200 triệu USD ở Croatia hay tận hưởng không khí trong lành vùng Vermont (Mỹ)... Ảnh: Time Magazine. Ivanka yêu thích các hoạt động thể thao trên biển. Ảnh: People. Cặp đôi này đăng ảnh chụp ở những điểm đến hấp dẫn như Budapest (Hungary), Đức... Ảnh: Washington Examiner. Đại gia đình ông Trump thường đi trượt tuyết ở các khu nghỉ dưỡng 5 sao như Four Seasons tại British Columbia (Canada) hay thị trấn đắt đỏ Aspen, Colorado, Mỹ. Ảnh: Independent.

